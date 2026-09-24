Цвекла за зимницу: Бањалучанка која има милионе прегледа доноси савршен рецепт

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Вријеме за припрему зимнице је ту, па су тако многе домаћице већ засукале рукаве и кренуле са претварањем својих рецепата у окусе који мазе чула укуса и мириса.
Једна од њих је и Бањалучанка која на својој Инстаграм страници "Слатко слане делиције" са пратиоцима свакодневно дијели једноставне, али савршене рецепте.
Овај пут, Бањалучанка која је има милионе прегледа на поменутој страници, одлучила се да представи свој рецепт за припрему цвекле за зимницу.
Савјети
Зимница без муке: Од четири килограма корнишона чак 11 тегли
Цвекла је једна од омиљених зимских салата, а уз једноставан прелив и неколико додатака можете је припремити код куће и сачувати за хладније дане.
За овај рецепт није потребно много састојака, а пастеризација у рерни омогућава да припремљене тегле остану сачуване дуже вријеме.
Воду, сирће, шећер и со сједините у већој посуди и оставите око сат времена како би се шећер и со потпуно растопили. По жељи можете додати и пола винобрана, али уколико ћете цвеклу чувати у фрижидеру или на другом хладном мјесту и пастеризовати је, овај састојак можете изоставити.
Цвеклу добро оперите, скувајте и оставите да се мало прохлади. Затим је огулите и исијеците на тање комаде, па прелијте раније припремљеним преливом.
Цвеклу можете оставити у преливу преко ноћи како би се потпуно охладила и упила укусе. Сљедећег јутра распоредите је у чисте тегле, а по жељи између комада додајте бијели лук и неколико зрна бибера.
Тегле напуните остатком прелива тако да цвекла буде прекривена течношћу и добро их затворите.
Напуњене тегле поредајте у рерну, укључите је на 90 степени и оставите их око 90 минута. Након тога искључите рерну, али тегле немојте одмах вадити.
Оставите их у затвореној рерни док се потпуно не охладе, а затим их премјестите у фрижидер или на друго хладно и тамно мјесто.
Овако припремљена цвекла одличан је додатак бројним јелима, посебно током јесени и зиме, а бијели лук и бибер дају јој додатну арому.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
27
22
18
22
09
22
07
22
02
Тренутно на програму