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Зимница без муке: Од четири килограма корнишона чак 11 тегли

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22.09.2026 21:49

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Кисели краставци
Фото: Screenshot Instagram / Slatko.slane.delicije

Ако припремате зимницу и тражите једноставан начин да поврће сачувате за хладније дане, овај рецепт може бити одличан избор. Посебно је практичан јер се од око четири килограма корнишона може добити приближно 11 тегли зимнице.

Састојци

За прелив је потребно:

  • 4 литре воде
  • 1 литар сирћета
  • 300 грама шећера
  • 200 грама соли
  • 1 винобран
  • ким по жељи
  • кориандер по жељи
  • мирођија по жељи
  • бибер у зрну по жељи

Уз наведену количину прелива потребно је око четири килограма краставаца корнишона.

Припрема

У већој посуди помијешајте воду, сирће, шећер, со и винобран, а затим по жељи додајте ким, кориандер, мирођију или неколико зрна бибера.

Припремљени прелив оставите да одстоји између једног и два сата како би се со и шећер добро растопили. Корнишоне очистите, оперите и распоредите у чисте тегле, а потом га прелијте припремљеном течношћу и тегле добро затворите.

Од приближно четири килограма краставаца, према овом рецепту, може се добити око 11 тегли зимнице.

Како пастеризовати зимницу у рерни?

Затворене тегле поредајте у рерну, водећи рачуна да буду стабилне и да се међусобно не ударају. Рерну укључите на 90 степени и тегле пастеризујте 90 минута.

Након тога угасите рерну, али је немојте отварати. Тегле оставите унутра док се рерна и зимница потпуно не охладе, а затим их одложите на хладно и тамно мјесто, преносе Независне новине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Краставци

Савјети

Зимница

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