Зимница без муке: Од четири килограма корнишона чак 11 тегли

Аутор:АТВ редакција
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Ако припремате зимницу и тражите једноставан начин да поврће сачувате за хладније дане, овај рецепт може бити одличан избор. Посебно је практичан јер се од око четири килограма корнишона може добити приближно 11 тегли зимнице.
За прелив је потребно:
Уз наведену количину прелива потребно је око четири килограма краставаца корнишона.
У већој посуди помијешајте воду, сирће, шећер, со и винобран, а затим по жељи додајте ким, кориандер, мирођију или неколико зрна бибера.
Припремљени прелив оставите да одстоји између једног и два сата како би се со и шећер добро растопили. Корнишоне очистите, оперите и распоредите у чисте тегле, а потом га прелијте припремљеном течношћу и тегле добро затворите.
Од приближно четири килограма краставаца, према овом рецепту, може се добити око 11 тегли зимнице.
Затворене тегле поредајте у рерну, водећи рачуна да буду стабилне и да се међусобно не ударају. Рерну укључите на 90 степени и тегле пастеризујте 90 минута.
Након тога угасите рерну, али је немојте отварати. Тегле оставите унутра док се рерна и зимница потпуно не охладе, а затим их одложите на хладно и тамно мјесто, преносе Независне новине.
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