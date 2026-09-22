Да ли је боље туширати се увече или ујутру?

Аутор:АТВ редакција
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Отприлике двије трећине људи тушира се сваки дан, али непрестано се воде расправе о томе требамо ли стати под туш ујутро или навече.
Др Јасон Синг објавио је видео у којем тврди да је вечерње туширање ипак боље јер побољшава квалитет сна, испира загађиваче и хидратизира суву кожу.
“Вечерње туширање има више користи. Јутарње има само једну предност, а то је да подстиче бољу хигијену”, рекао је.
Доктор је појаснио да топли туш потиче ослобађање мелатонина, хормона који тијелу говори да је вријеме за спавање. То је доказала мета-анализа 17 студија из 2019. године.
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“Ноћно туширање помаже испрати цјелодневну прљавштину. Ујутро нисмо толико знојави и немамо неугодан мирис”, сматра др Сингх.
Они с а сувом кожом или стањима попут акни и екцема такође би могли имати користи од вечерњег чишћења. Др Сингх каже да вечерње туширање може боље хидратизовати нашу кожу.
(Индекс)
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