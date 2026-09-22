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Да ли је боље туширати се увече или ујутру?

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22.09.2026 22:45

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Дјевојка са смеђом пуштеном косом се тушира.
Фото: Yaroslav Shuraev/Pexels

Отприлике двије трећине људи тушира се сваки дан, али непрестано се воде расправе о томе требамо ли стати под туш ујутро или навече.

Др Јасон Синг објавио је видео у којем тврди да је вечерње туширање ипак боље јер побољшава квалитет сна, испира загађиваче и хидратизира суву кожу.

“Вечерње туширање има више користи. Јутарње има само једну предност, а то је да подстиче бољу хигијену”, рекао је.

Доктор је појаснио да топли туш потиче ослобађање мелатонина, хормона који тијелу говори да је вријеме за спавање. То је доказала мета-анализа 17 студија из 2019. године.

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“Ноћно туширање помаже испрати цјелодневну прљавштину. Ујутро нисмо толико знојави и немамо неугодан мирис”, сматра др Сингх.

Они с а сувом кожом или стањима попут акни и екцема такође би могли имати користи од вечерњег чишћења. Др Сингх каже да вечерње туширање може боље хидратизовати нашу кожу.

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Тагови :

туширање

здравље

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