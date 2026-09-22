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Како куће у Скандинавији остају топле на -30: 'Топлотне батерије' су кључне

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22.09.2026 22:15

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Како куће у Скандинавији остају топле на -30: 'Топлотне батерије' су кључне
Фото: АТВ

Док би се неке савремене куће током екстремних зимских услова могле врло брзо охладити након нестанка гријања или електричне енергије, старе скандинавске дрвене колибе имале су сасвим другачију способност задржавања топлоте.

Чак и при температурама од око –30°Ц могле су остати угодно топле данима, што је тема видеа који упоређује традиционалну градњу с данашњим енергетски учинковитим кућама.

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Према ауторима овог видеа, тајна није била у сталном загријавању простора, него у начину на који су старе колибе чувале топлоту.

Описане су као својеврсне "топлотне батерије", а њихова учинковитост почивала је на споју велике топлотене масе, врло добре непропусности ваздуха и система гријања који је топлоту похрањивао у саму конструкцију објекта, а не само у ваздух.

Шта је показао експеримент?

Један од најзанимљивијих дијелова видеа је експеримент у којем су упоређене модерна високоизолована монтажна кућа и реконструисана средњовјековна дрвена колиба.

Обје су загријане на приближно 20°Ц, а затим је гријање искључено док је спољна температура била око –22 °Ц.

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Модерна кућа у само неколико сати приближила се температури смрзавања, док је дрвена колиба успјела остати изнад нуле готово три дана.

Аутори из тога закључују да сама вриједност топлотне изолације, односно такозвана Р-вриједност, није једини фактор који одређује колико ће зграда задржавати топлоту. Важни су и количина топлотне масе те ниво ваздушне непропусности објекта

(Дневно.хр)

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Тагови :

зима

гријање

кућа

Скандинавија

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