Ухапшена кћерка шефице подземља: Јелена пала у великој акцији у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници више агенција данас су, 22. септембра, на подручју три кантона: Сарајевски, Херцеговачко-неретвански и Тузлански, провели оперативну акцију "Пантера" која је усмјерену на сузбијање неовлаштене производње и трговине наркотицима.
Акција се спроводи под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а у реализацији активности учествују и припадници Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине (ОСА БиХ).
Како је саопштено из Кантоналног тужилаштва КС и Управе полиције МУП-а КС, тренутно је више особа под контролом полицијских службеника.
И док се агенције за сада не оглашавају о идентитетима, у медије су процурјела прва имена.
Како јавља портал "Истрага", Самедин Фишић Шишмиш мета је велике полицијске акције управе полиције МУП КС. Тренутно су у току претреси објеката које користи. Наводно је откривена и велика плантажа марихуане код Борачког језера.
Исти извор јавља да су припадници МУП-а ТК у оквиру акције Пантера у Тузли ухапсили Јелену Хрибар. Она је осумњичена да је дио организоване криминалне групе Самедина Фишића Шишмиша који је данас ухапшен на Борачком језеру код Коњица.
Јелена Хрибар је кћерка Маргарете Хаџић, чланице прве злочиначке организације БиХ. Сестра је Сеада Хаџића Буце, који је погинуо прије неколико дана у саобраћајној несрећи на мотоциклу, те је бивша супруга познатог криминалца Мерседа Хаџића Швицарца. На Локалним изборима 2024. године Јелена Хрибар је била кандидат за Градско вијеће Тузла.
О Јелени је у августу 2024. писала и Слободна Босна:
"У вријеме док је била у браку са Мирсом Швицарцем, и Јелена Хрибар-Хаџић је долазила у сукобе са законом. У априлу 2013. године Хрибар-Хаџић је ухапшена због недозвољеног држања оружја. Том приликом возила се у Хамеру са супругом Мерседом и двије пријатељице, а када их је полиција зауставила и пронашла пиштољ рекла им је да оружје припада њој, а не њеном супругу. На Кантоналном суду у Тузли, Хрибар-Хаџић свједочила је на суђењу Дамиру Мехићу Бибију, Амиру Мехићу и Амиру Лисичићу, оптуженима за убиство Ервина Џинића и тешко рањавање Амира и Наила Хоџића. На питања о њеном тада већ бившем супругу Хаџићу, Јелена је на суду изјавила како 'има амнезију, али не и медицински потврђену', те да се не жели сјећати детаља из тих година".
"Но, није само турбулентна веза са Мирсом Швицарцем актуелну политичку кандидаткињу ПДА одвела у свијет криминала. Наиме, Јелена је кћерка Маргарете Хаџић зване Марга, коју су бх. медији назвали 'краљицом тузланског подземља'. Марга је на насловнице медија у региону доспјела у априлу 2012. године, када је у тузланском насељу Брђани пуцала и ранила двојицу полицајаца који су дошли да је приведу по судском налогу. Због покушаја убиства полицајаца била је осуђена на седам година затвора. У јулу 2019. ухапшена је на граници са Србијом по црвеној потјерници Интерпола коју је за њом расписала Босна и Херцеговина, а након бијега из Казнено-поправног затвора у Тузли. У то вријеме Хаџић се налазила на издржавању трогодишње затворске казне због организовања криминалне групе која се бавила продајом наркотика. Занимљиво је да је Маргарета годинама била у сукобу са својим (бившим) зетом Мирсом Швицарцем. У марту 2010. године, након што јој је запаљен аутомобил, изјавила је како је њен једини непријатељ Хаџић који је оженио њену кћерку Јелену", додаје се у тексту.
Даље је медиј писао да се име Јелене Хрибар-Хаџић често спомињало и у једној другој медијски експонираној афери која нема везе са њеним "несташним" бившим супругом, али има са њеном мајком.
"Наиме, Јелена је бивша студенткиња Правног факултета у Тузли, а била је умијешана у познату аферу на овом факултету када су професори Енес Дурмишевић и Здравко Лучић 2015. године осуђени на Општинском суду у Тузли на условне затворске казне због се*са са студенткињама и злоупотребе положаја. Судија Хусо Карић је током изрицања пресуде изјавио да је професор Лучић, радећи као предавач сарајевског Правног факултета у Тузли, студенткињи Јелени Хрибар-Хаџић и њеним колегицама уписивао позитивне оцјене, иако је знао да нису приступиле полагању испита".
"Лучић је то знао, а уписао је као да су положиле", изјавио је судија Карић читајући пресуду."
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