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Драма у Живиницама: Аутобус се забио у станицу, полиција и Хитна помоћ на терену

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22.09.2026 13:55

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Драма у Живиницама: Аутобус се забио у станицу, полиција и Хитна помоћ на терену
Фото: Crna-hronika.info

Данас, 22. септембра, у Живиницама се догодила стравична несрећа.

До несреће је дошло када се аутобус забио у аутобуско стајалиште у овом граду.

Полицијски службеници и д‌јелатници Хитне помоћи су изашли на терен гд‌је пружају прву помоћ повријеђенима.

Незванично, у несрећи је повријеђено више особа, али се степен њихових повреда не зна.

Више информација биће познато ускоро.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Живинице

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