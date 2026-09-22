Драма у Живиницама: Аутобус се забио у станицу, полиција и Хитна помоћ на терену

Аутор:АТВ редакција
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Данас, 22. септембра, у Живиницама се догодила стравична несрећа.
До несреће је дошло када се аутобус забио у аутобуско стајалиште у овом граду.
Полицијски службеници и дјелатници Хитне помоћи су изашли на терен гдје пружају прву помоћ повријеђенима.
Незванично, у несрећи је повријеђено више особа, али се степен њихових повреда не зна.
Више информација биће познато ускоро.
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