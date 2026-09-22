Србин погинуо на Октоберфесту: Згњечила га машина у забавном парку

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Србије страдао је на Октоберфесту у Њемачкој када га је згњечила једна од машина у забавном парку!
Несрећа се догодила синоћ, нешто прије 22 часа.
Према наводима, Србин, који је радио као радник обезбјеђења, задобио је по живот опасне повреде у забавном парку када га је згњечила једна од атракција. Према наводима полиције, држављанин Србије, стар 52 године, реанимиран је на лицу мјеста и потом пребачен у болницу у Минхену, гдје је изгубио битку за живот.
Несрећа се догодила на атракцији „Хенговер“, торњу за слободан пад високом око 80 метара. Настрадали је био радник обезбјеђења.
Прелиминарни подаци указују на то да се налазио на мјесту гдје му није било дозвољено да буде. Ту га је, по свему судећи, ударила и прикљештила гондола док је великом брзином падала наниже с путницима.
Простор око „Хенговера“ је блокиран због велике интервенције хитних служби. Тим за кризне интервенције пружио је подршку очевицима, а криминалистичка полиција спроводи истрагу, преноси Телеграф.
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