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Србин погинуо на Октоберфесту: Згњечила га машина у забавном парку

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22.09.2026 07:19

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Тањири у шатору за пиво припремају се за отварање 191. фестивала пива Октоберфест у Минхену, у Њемачкој, у суботу, 19. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Мушкарац из Србије страдао је на Октоберфесту у Њемачкој када га је згњечила једна од машина у забавном парку!

Несрећа се догодила синоћ, нешто прије 22 часа.

Према наводима, Србин, који је радио као радник обезбјеђења, задобио је по живот опасне повреде у забавном парку када га је згњечила једна од атракција. Према наводима полиције, држављанин Србије, стар 52 године, реанимиран је на лицу мјеста и потом пребачен у болницу у Минхену, гдје је изгубио битку за живот.

Несрећа се догодила на атракцији „Хенговер“, торњу за слободан пад високом око 80 метара. Настрадали је био радник обезбјеђења.

Прелиминарни подаци указују на то да се налазио на мјесту гдје му није било дозвољено да буде. Ту га је, по свему судећи, ударила и прикљештила гондола док је великом брзином падала наниже с путницима.

Простор око „Хенговера“ је блокиран због велике интервенције хитних служби. Тим за кризне интервенције пружио је подршку очевицима, а криминалистичка полиција спроводи истрагу, преноси Телеграф.

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Тагови :

Октоберфест

Њемачка

трагедија

несрећа

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