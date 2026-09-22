Расуло у Мерцовим редовима након дебакла: Пљуште оставке у странци, клима ли се столица и канцелару?

Аутор:АТВ редакција
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Након што је огранак Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) забиљежио дебакл на изборима у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија, покрајински лидер странке Данијел Петерс поднио је оставку и тако нанио још један тежак ударац страначком шефу Фридриху Мерцу.
Петерс је одлуку донио након састанка покрајинског огранка странке те је рекао како сноси посљедице убједљивог пораза. На овим изборима, странка је освојила 4,9 одсто гласова и није прешла цензус, што је до сада незабиљежено на овом подручју.
Према саопштењу, Филип Амтор, државни министар за сарадњу између савезних држава у Уреду савезног канцелара, преузеће предсједавање привремено до конференције државних странака почетком сљедеће године. Генерална секретарка ЦДУ-а Кети Хофмајстер такође је објавила своју оставку на састанку државног извршног одбора.
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Претходно је Ан Кристин фон Алверден већ поднијела оставку на мјесто једне од четири потпредсједнице ЦДУ-а.
Амтор је рекао да би више волио да Петерс и Хофмајстер нису поднијели оставке, већ да су остали на одговорним позицијама. Пораз је веома болан, рекао је, јер је покрајину Мекленбург-Западна Померанија обликовала ЦДУ од њене реконструкције након поновног уједињења.
„Међутим, такође знамо да ово није пораз Данијела Петерса. ЦДУ-у у Мекленбургу-Западној Померанији сада је потребно неко вријеме да обради овај резултат, да га прихвати. С обзиром на ситуацију и величину овог историјског пораза, не би било прикладно одмах представити анализу или чак извући закључке о будућој стратегији“, рекао је Амтор.
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Реорганизација би сада требало да буде мирно размотрена у уређеном процесу који укључује окружна удружења.
Реорганизација би сада требало да буде мирно размотрена у уређеном процесу који укључује окружна удружења.
„Циљамо на конференцију државне странке, не одмах у наредних неколико седмица, већ почетком сљедеће године“, рекао је Амтор.
Амтор је одбио да коментарише да ли ће бити доступан након привременог рјешења.
„То тренутно није предмет расправе“, поручио је, преноси Кликс.
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