Logo

Расуло у Мерцовим редовима након дебакла: Пљуште оставке у странци, клима ли се столица и канцелару?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 07:02

Коментари:

0
Расуло у Мерцовим редовима након дебакла: Пљуште оставке у странци, клима ли се столица и канцелару?
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Након што је огранак Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) забиљежио дебакл на изборима у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија, покрајински лидер странке Данијел Петерс поднио је оставку и тако нанио још један тежак ударац страначком шефу Фридриху Мерцу.

Петерс је одлуку донио након састанка покрајинског огранка странке те је рекао како сноси посљедице убједљивог пораза. На овим изборима, странка је освојила 4,9 одсто гласова и није прешла цензус, што је до сада незабиљежено на овом подручју.

Према саопштењу, Филип Амтор, државни министар за сарадњу између савезних држава у Уреду савезног канцелара, преузеће предсједавање привремено до конференције државних странака почетком сљедеће године. Генерална секретарка ЦДУ-а Кети Хофмајстер такође је објавила своју оставку на састанку државног извршног одбора.

Фридрих Мерц

Свијет

Дебакл какав се не памти: Мерцов ЦДУ није прошао цензус, АфД освојила 38,2 одсто

Претходно је Ан Кристин фон Алверден већ поднијела оставку на мјесто једне од четири потпредсједнице ЦДУ-а.

Амтор је рекао да би више волио да Петерс и Хофмајстер нису поднијели оставке, већ да су остали на одговорним позицијама. Пораз је веома болан, рекао је, јер је покрајину Мекленбург-Западна Померанија обликовала ЦДУ од њене реконструкције након поновног уједињења.

„Међутим, такође знамо да ово није пораз Данијела Петерса. ЦДУ-у у Мекленбургу-Западној Померанији сада је потребно неко вријеме да обради овај резултат, да га прихвати. С обзиром на ситуацију и величину овог историјског пораза, не би било прикладно одмах представити анализу или чак извући закључке о будућој стратегији“, рекао је Амтор.

Алис Вајдел

Свијет

Алис Вајдел има поруку за Мерца након изборног дебакла: Слаби сте јер нећете да сарађујете!

Реорганизација би сада требало да буде мирно размотрена у уређеном процесу који укључује окружна удружења.

Реорганизација би сада требало да буде мирно размотрена у уређеном процесу који укључује окружна удружења.

„Циљамо на конференцију државне странке, не одмах у наредних неколико седмица, већ почетком сљедеће године“, рекао је Амтор.

Амтор је одбио да коментарише да ли ће бити доступан након привременог рјешења.

„То тренутно није предмет расправе“, поручио је, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фридрих Мерц

Њемачка

избори

АфД

ЦДУ

Коментари (0)

Више из рубрике

Америчка застава вијори се на сјеверном травњаку Бијеле куће у понедјељак, 21. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Бијела кућа покренула Трамп ТВ

4 ч

1
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Њемачка полиција поднијела пријаве против два путника за Бањалуку

12 ч

0
Мађарски премијер Петер Мађар разговара са новинарима по доласку на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.

Свијет

Мађар одбацио тврдње Кијева: 'Неће бити ништа грађено'

12 ч

0
Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.

Свијет

Сјекиром убио жену, а њеног мужа тешко ранио

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Захарова: ОВК била класична банда и њени лидери морају бити кажњени у пуној мјери закона

10

48

Руска амбасада донирала опрему Основној Школи "Пале"

10

39

"Леброн је маркетиншка машина, али уништава све око себе"

10

26

Љуба Аличић оштро о естради: Данас нико не зна да пјева, битно је да се скидају голе

10

22

Бољи слух за квалитетнији живот: Савремена рјешења доступна и у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима