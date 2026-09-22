Покушао да одбрани мајку: Дјечак (7) ножем убио тетку

Аутор:АТВ редакција
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Седмогодишњи дјечак је ножем убио своју 49-годишњу тетку током породичне свађе у Сен Мор де Фосеу, близу Париза. Према првим полицијским информацијама, дјечак се умјешао у сукоб како би одбранио мајку, јавља BFMTV .
Инцидент се догодио у ноћи између четвртка и петка, 17. и 18. септембра. Полиција је позвана око 4:30 ујутру због жене која је пронађена на улици са убодном раном на врату. Упркос доласку хитне помоћи, 49-годишњакиња је убрзо преминула.
Према почетним резултатима истраге, свему је претходила свађа између жртве и њене 34-годишње сестре, мајке седмогодишњака. Свађа је избила убрзо послије четири сата ујутру у кући 34-годишњакиње, а истражитељи кажу да је мотив био тривијалан.
Дјечак је покушао да интервенише током сукоба како би одбранио мајку и, према до сада прикупљеним информацијама, убо је тетку у врат. Ове околности тек треба да потврди даља истрага.
Након што је повређена, 49-годишњакиња је истрчала на улицу, дозивајући помоћ. Неколико људи је покушало да јој помогне, укључујући комшиницу, медицинску сестру и два возача, па је позвана полиција. Када су полицајци стигли, затекли су потресеног седмогодишњег дјечака и његову мајку. Обоје су превезени у болницу.
Због дјечакових година, генерално није могуће покренути кривични поступак против њега. Према француском закону, дјеца млађа од 13 година се сматрају неспособним да у потпуности схвате посљедице својих поступака. Тужилаштво у Кретеју одбило је да коментарише случај, преноси Индекс.
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