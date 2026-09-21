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Стефани крвнички убијена па спакована у кофер: Подигнута оптужница против Петра (31)

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21.09.2026 16:15

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Стефани крвнички убијена па спакована у кофер: Подигнута оптужница против Петра (31)
Фото: Instagram

Аустријско тужилаштво је због убиства 32-годишње Стефани П., које је новембра прошле године потресло Аустрију и Словенију, подигло оптужницу против њеног 31-годишњег бившег партнера Петра, држављанина Словеније.

Терете га за убиство и скрнављење тијела. Према наводима тужилаштва, Стефани је интензивно давио, убо, односно посјекао по врату, а затим њено тијело ставио у кофер.

Аутомобилом га је наводно превезао из Граца у Словенију и закопао у забаченој шуми.

Случај Стефани П. крајем новембра прошле године покренуо је опсежну потрагу.

Након њеног нестанка, истрага се проширила и на Словенију, гд‌је је на крају пронађено њено тијело. Подизањем оптужнице случај сада иде пред кривични суд у Грацу.

Државно тужилаштво у Грацу саопштило је да је Покрајинском кривичном суду у Грацу подигло оптужницу против 31-годишњег Словенца, бившег партнера убијене Стефани П.

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Тужилаштво га терети да је 32-годишњакињу 23. новембра 2025. године у Грацу намјерно убио. Према наводима из оптужнице, интензивно ју је давио, нанио јој убодне и посјекотине на врату, а затим њено тијело ставио у путни кофер.

Њено тијело је потом наводно аутомобилом превезао преко границе у Словенију и закопао га у забаченом шумском подручју.

Тридесетједногодишњак, који према наводима аустријског тужилаштва раније није био кажњаван, не признаје кривицу за убиство.

Признаје, међутим, други важан дио оптужби – да је тијело превезао у Словенију и закопао га у шуми. Ако буде проглашен кривим за убиство, у Аустрији му пријети казна од десет до 20 година затвора или доживотни затвор.

Аустријски истражитељи су у почетку истраживали и брата и очуха оптуженог. Сумњали су да су 31-годишњаку помогли у превозу и скривању тијела, преноси Телеграф.

Државно тужилаштво у Грацу сада је обуставило истрагу против њих, јер нису пронашли доказе да су у Аустрији учествовали у радњама повезаним са случајем.

Другачија је ситуација са могућим догађајима након доласка у Словенију.

Евентуална помоћ у скривању тијела на територији Словеније није у надлежности аустријског правосуђа, па према наводима аустријског тужилаштва словеначки органи гоњења сада провјеравају да ли ће против њих двојице покренути кривични поступак.

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Тагови :

убиство жене

Оптужница

Аустрија

Словенија

Убиство

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