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Полицајци који су тешко претукли Србина код Зубиног Потока враћени на посао

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21.09.2026 17:18

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Ненад Рашковић из села Дрен кога је претукла тзв. косовска полиција
Фото: Tanjug/ STR/ bg

Двојица припадника такозване косовске полиције који су претукли и тешко повриједили Србина Ненада Рашковића у селу Дрен код Зубиног Потока враћени су данас на посао у полицијску станицу у Сјеверној Митровици.

Шеф Јединице за оперативно планирање и процјену Ердуан Баљићи рекао је за Косово онлајн да им је истекла суспензија коју је раније донио полицијски инспекторат такозваног Косова.

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Припадници такозване косовске полиције претукли су Рашковића 11. августа у његовој породичног кући, а због тежине повреда пребачен је у Клинички центар Србије у Београду на лијечење.

Полицијски инспекторат у Приштини је након тога покренуо истрагу и препоручио суспензију двојице припадника такозване косовске полиције из регионалне полицијске дирекције у Сјеверној Митровици због сумње да су починили кривично дјело злостављање приликом вршења службене дужности или јавних овлаштења.

(Срна)

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Тагови :

Ненад Рашковић

Косово и Метохија

Полиција

Зубин Поток

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