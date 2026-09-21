Полицајци који су тешко претукли Србина код Зубиног Потока враћени на посао

Аутор:АТВ редакција
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Двојица припадника такозване косовске полиције који су претукли и тешко повриједили Србина Ненада Рашковића у селу Дрен код Зубиног Потока враћени су данас на посао у полицијску станицу у Сјеверној Митровици.
Шеф Јединице за оперативно планирање и процјену Ердуан Баљићи рекао је за Косово онлајн да им је истекла суспензија коју је раније донио полицијски инспекторат такозваног Косова.
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Припадници такозване косовске полиције претукли су Рашковића 11. августа у његовој породичног кући, а због тежине повреда пребачен је у Клинички центар Србије у Београду на лијечење.
Полицијски инспекторат у Приштини је након тога покренуо истрагу и препоручио суспензију двојице припадника такозване косовске полиције из регионалне полицијске дирекције у Сјеверној Митровици због сумње да су починили кривично дјело злостављање приликом вршења службене дужности или јавних овлаштења.
(Срна)
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