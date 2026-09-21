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Малољетник због тешког убиства осуђен на 9 година затвора

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21.09.2026 16:42

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Судија држи чекић у судници

Малољетник А. О. осуђен је у Призрену на девет година затвора због тешког убиства у селу Кобања у јуну ове године.

Малољетни А. О. је, у саучесништву са Ш. О, био оптужен да је током туче ножем напао двије особе, при чему је једну од њих убо у груди.

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Жртва је преминула од задобијених повреда, док је друга особа задобила лаке повреде.

Малољетника је осудило Одјељење за малољетника Основног суда у Призрену због тешког убиства и неовлашћеног држања, контроле или посједовања оружја, преноси Косово онлајн.

Суд је саопштио да је малољетник осуђен на девет година затвора због кривичних дјела тешког убиства и неовлашћеног држања, контроле или поседовања оружја.

У изречену казну биће урачунато и вријеме које је провео у притвору, који му је продужен до правоснажности пресуде.

Према наводима Суда, током рочишта одржаног 18. септембра малољетник је рекао да се осјећа одговорним и кривим за кривична дјела која му се стављају на терет. Судско вијеће прихватило је његово признање.

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Против пресуде странке имају право жалбе Апелационом суду.

Предмет против још двојице осумњичених и даље се налази у фази претходног поступка, односно истраге, пред Одјељењем за тешка кривична дјела.

(Срна)

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Тагови :

Косово и Метохија

Призрен

пресуда

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