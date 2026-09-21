Малољетник због тешког убиства осуђен на 9 година затвора

Аутор:АТВ редакција
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Малољетник А. О. осуђен је у Призрену на девет година затвора због тешког убиства у селу Кобања у јуну ове године.
Малољетни А. О. је, у саучесништву са Ш. О, био оптужен да је током туче ножем напао двије особе, при чему је једну од њих убо у груди.
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Жртва је преминула од задобијених повреда, док је друга особа задобила лаке повреде.
Малољетника је осудило Одјељење за малољетника Основног суда у Призрену због тешког убиства и неовлашћеног држања, контроле или посједовања оружја, преноси Косово онлајн.
Суд је саопштио да је малољетник осуђен на девет година затвора због кривичних дјела тешког убиства и неовлашћеног држања, контроле или поседовања оружја.
У изречену казну биће урачунато и вријеме које је провео у притвору, који му је продужен до правоснажности пресуде.
Према наводима Суда, током рочишта одржаног 18. септембра малољетник је рекао да се осјећа одговорним и кривим за кривична дјела која му се стављају на терет. Судско вијеће прихватило је његово признање.
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Против пресуде странке имају право жалбе Апелационом суду.
Предмет против још двојице осумњичених и даље се налази у фази претходног поступка, односно истраге, пред Одјељењем за тешка кривична дјела.
(Срна)
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