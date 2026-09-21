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"Славица" некада хранила 330 породица, данас од фабрике остало сјећање

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21.09.2026 16:27

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Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Некадашња зрењанинска фабрика текстила "Славица" почела је са ручном израдом јоргана и душека, а касније израсла у фабрику са стотинама запослених и извозом на сва свјетска тржишта.

У Његошевој улици у Зрењанину и даље стоје објекти и натпис који подсјећају да је ту некада радило предузеће за производњу конфекције и јоргана "Славица", пише Дневник.рс.

Предузеће је основано 1956. године на темељима дјелатности Удружења занатлија, чији су се чланови бавили ручном израдом јоргана, душека и конфекције.

Кустоскиња-етнолошкиња Народног музеја Зрењанин Александра Козарев рекла је да је првобитна локација овог предузећа била у Београдској улици.

Од јоргана до производње конфекције

Међутим, због повећања обима производње и броја запослених, којих је већ 1957. године било 150, постојећи објекти више нису задовољавали потребе предузећа, па је "Славица" пресељена у простор некадашње Творнице намјештаја "Павле Мелеги", у Његошевој улици број 6.

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"Услед све веће популарности јоргана и душека од синтетичких влакана, почетком седамдесетих година у 'Славици' је дошло до преоријентације на производњу конфекције. Израда ручно рађених душека у потпуности је обустављена, док је производња јоргана настављена, али у знатно смањеном обиму", навела је Козарев.

Музеј позива савременике

Етнолошко одјељење Народног музеја Зрењанин ради на документовању и прикупљању грађе у вези са некадашњом зрењанинском текстилном индустријом.

Музеј је позвао суграђане да се обрате Александри Козарев уколико посједују предмете који су настали или коришћени у Индустрији тепиха "Пролетер", Фабрици чарапа "Ударник", Фабрици шешира "Бегеј" или Радној организацији "Слога". То могу бити производи, каталози, фотографије, документација, награде, признања, бројеви фабричких листова и информатора, дијелови радних униформи и други предмети.

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Средином седамдесетих година фабрика је имала око 330 запослених. Мјесечно се производило око 30.000 панталона и 40.000 комада разноврсне дјечје конфекције, а фабрика је имала вишегодишње уговоре за извоз робе у земље попут Њемачке, Данске и Либије.

"Славица" постала дио "Слоге"

"Након доношења Закона о удруженом раду 1976. године, зрењанинске фабрике мидерске робе, трикотаже и конфекције, међу којима је била и 'Славица', удружиле су се у Радну организацију 'Слога'. Под окриљем 'Слоге', 'Славица' је од 1977. године функционисала као ООУР", истакла је Александра Козарев.

О томе шта се у предузећу дешавало током осамдесетих и деведесетих година нема јавно доступних података.

"Славица" је, међутим, доживјела судбину бројних других некада чувених зрењанинских фабрика које су временом нестале са привредне сцене, преноси б92.

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Тагови :

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економија

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