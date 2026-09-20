Раст цијене горива: На појединим пумпама у Српској литар дизела више од 4 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Возаче у Републици Српској данас су на појединим бензинским пумпама дочекале нове цијене горива, па тако на појединим мјестима у Кнежеву литар дизела кошта више од 4 КМ.
Дистрибутери нафтних деривата раст цијена оправдавају константним нестабилностима на глобалном тржишту, скоком цијена сирове нафте на свјетским берзама те отежаним ланцима снабдијевања.
Ипак, разлике у цијенама од пумпе до пумпе и даље су видљиве, па се на појединим локацијама дизел још увијек може пронаћи по нешто нижим цијенама.
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