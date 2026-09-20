Радивојевић: Сјајни утисци са ВТБ Суперкупа, Игокеа спремна за нову сезону

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее привели су крају турнир ВТБ Суперкупа који се играо у Москви, а тим тренера Ненада Стефановића заузео је пето мјесто. Из Игокее су пуни ријечи хвале на рачун организације и и гостопримства у престоници Русије.
„Желим да изразим велику захвалност челним људима ВТБ лиге на свему што су нам приредили током трајања турнира Суперкупа. Од првог до задњег дана имали смо најбоље могуће услове, а посебно смо почаствовани што је пред сваку нашу утакмицу интонирана химна Републике Српске. Тиме се још једном потврдило да Русију и Републику Српску и наша два народа вежу нераскидиве везе. Драго ми је што сам се поново видио са нашим великим пријатељима из московског ЦСКА, али и осталих клубова, те руководством руског савеза. Увјерио сам се на лицу мјеста да је рад нашег клуба поштован и препознат у Русији и жеља свих нас је да се ова спортска сарадња додатно ојача у наредном периоду.“, рекао је Вук Радивојевић, извршни директор КК Игокеа
Задовољан је Радивојевић и играма кошаркаша Игокее на турниру ВТБ Суперкупа.
„Поносан сам на момке како су одиграли турнир. Имали смо малих проблема са повредама, али на срећу није ништа озбиљно. Радује ме што је наша екипа успјела да савлада Зенит који има вишеструко већи буџет него ми што је доказ да ћемо моћи да се носимо са свим противницима у сезони која је пред нама.“ рекао је Радивојевић.
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