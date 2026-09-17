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Игор Додик након што је интонирана химна Српске у Москви: Осјећај поноса тешко је описати ријечима

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17.09.2026 20:15

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Игор Додик након што је интонирана химна Српске у Москви: Осјећај поноса тешко је описати ријечима
Фото: ATV

Интонирањем химне Републике Српске у московској „ВТБ Арени“ указана нам је велика част, а осјећај поноса тешко је описати ријечима, рекао је Игор Додик, генерални менаџер КК Игокее, након што је прије меча са ЦСКА интонирана химна Српске.

"Право, искрено, пријатељство увијек се потврди дјелима, а Републику Српску и Русију увијек ће да веже нераскидиво братство два народа.

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Руси интонирали химну Републике Српске пред меч Игокее и ЦСКА

Наша чврста повезаност осјетила се и данас на утакмици између ЦСКА и Игокее на ВТБ Суперкупу.

Интонирањем химне Републике Српске у московској „ВТБ Арени“ указана нам је велика част, а осјећај поноса тешко је описати ријечима.

Хвала нашој братској Русији што је увијек уз нас и хвала вам, драги пријатељи, што се у вашој дивној земљи увијек осјећамо као да смо у родној груди", рекао је Додик.

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Тагови :

КК Игокеа

Игор Додик

кошарка

химна

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