Logo

Прњавор: Свечано обиљежено 80 година постојања ергеле "Вучијак"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 21:02

Коментари:

0
Домаћи коњ је велики краткодлаки копитар дуге гриве и репа, припитомљен од давнина и користи се за јахање или пренос терета. Домаћи коњ је једна од две постојеће подврсте Equus ferus. То је копитарска животиња која припада таксономској породици Equidae.
Фото: ATV

Ергела Вучијак обиљежава велики јубилеј, 8 деценија постојања. На ергели је у току реконструкција објеката. Иза ергеле су очигледно тешки и долазе бољи дани, а осам деценија постојања говори о труду, раду и енергији свих људи који су учествовали свих тих деценија у њеном раду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ергела "Вучијак"

Прњавор

Коментари (0)

Више из рубрике

Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Градови и општине

За новорођенчад и породиље у болници 'Србија' уручени беби-пакети

8 ч

0
Више од стотину пензионера добило по 240 КМ

Градови и општине

Више од стотину пензионера добило по 240 КМ

8 ч

0
Електро-Бијељина, радови на мрежи

Градови и општине

"Историјско ниски губици у Електро-Бијељина"

13 ч

0
Храм Светог Петра Дабробосанског у Источној Илиџи.

Градови и општине

Еписког Кирило служи литургију поводом славе града Источно Сарајево: Присуствује и Синиша Каран

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Изведена прва операција замјене зглоба кољена уз примјену роботске технологије

22

50

Кошаркашице Орлова увелико брусе форму за нову сезону

22

49

Мерц: Мигранти - кључни дио тржишта рада

22

46

"Хектор Фајт Најт 7": Спектакл у Бањалуци, Тошић и Мугоша у главној борби вечери

22

44

Пукло је кад је пао у воду и чуо се узвик гледалаца: Младић под окриљем ноћи скочио са Старог моста у Неретву

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима