Прњавор: Свечано обиљежено 80 година постојања ергеле "Вучијак"

Аутор:АТВ редакција
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Ергела Вучијак обиљежава велики јубилеј, 8 деценија постојања. На ергели је у току реконструкција објеката. Иза ергеле су очигледно тешки и долазе бољи дани, а осам деценија постојања говори о труду, раду и енергији свих људи који су учествовали свих тих деценија у њеном раду.
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