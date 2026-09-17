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"Крај саобраћајног колапса код УКЦ-а" - Шобот за АТВ: У понедјељак отварамо нових 550 паркинг мјеста

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17.09.2026 22:03

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"Крај саобраћајног колапса код УКЦ-а" - Шобот за АТВ: У понедјељак отварамо нових 550 паркинг мјеста
Фото: ATV

Проблем паркинга код УКЦ-а Републике Српске, чини се да је коначно ријешен. Никола Шобот, генерални директор УКЦ-а потврдио је за АТВ да ће у понедјељак бити отворена једна етажа гараже са 550 паркинг мјеста.

"Од понедјељка, ја се надам да отварамо 550 мјеста у гаражи УКЦ-а. Једна етажа је у питању. Године су прошле да се покрене нешто са мртве тачке и то смо успјели да откочимо и иде то својим током. Прва етажа је готова, отварамо је за кориштење. Кроз мјесец дана иде и друга етажа са 670 мјеста. Мислим да од понедјељка УКЦ неће имати проблем са паркингом који је имао", рекао је Шобот у емисији "Битно", коју уређује и води Драгана Божић.

Шобот каже да су успјели санирати и постојеће паркинге.

"Година смо имали проблем паркинга, али и то смо ријешили, односно рјешавамо. Санирали смо паркинг испред Инфективног, испред јужног крила и то сада изгледа онако како треба бити испред једног клиничког центра", каже Шобот.

Број људи који дневно прође кроз УКЦ, најбоље показује размјере проблема које је правио паркинг.

"То је један мали град. Ми имамо близу 4.000 запослених, и 5.000 амбулантних пацијената прође сваки дан. 1.200 људи лежи, ту су посјете... то је једна огромна количина људи која пролази кроз УКЦ и то захтијева један висок степен организације", каже Шобот.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Никола Шобот

УКЦ Републике Српске

гаража УКЦ РС

Гаража

Паркинг

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