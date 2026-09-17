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Цвијановић: Радимо у интересу грађана, развијамо и бранимо Српску

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17.09.2026 22:41

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Цвијановић: Радимо у интересу грађана, развијамо и бранимо Српску
Фото: Srna

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је вечерас у Зворнику да СНСД ради све оно што је у интересу грађана, да развија и брани Српску и показује своју снагу од избора до избора.

Цвијановићева је рекла да на октобарским изборима очекује убједљиву побједу листе СНСД-а и за Представнички дом и за Народну скупштину Републике Српске.

Она је истакла да очекује убједљиву побједу кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске Саве Минића, као и велику подршку Зворничана коју је раније имала за српског члана Предсједништва БиХ.

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић нагласио је да велико присуство људи предизборним скуповима у Зворнику, Милићима и комплетној бирчанској регији показује да је политика СНСД-а политика народа и да све оно што СНСД ради има широку подршку народа.

Он је нагласио да СНСД све што обећа и уради, те да иде даље у побједе.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Политика СНСД-а допринијела развоју сваке локалне заједнице

Носилац листе СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици седам Зоран Стевановић рекао је да је атмосфера међу активистим, члановима СНСД-а и коалиционих партнера таква да ће побједа 4. октобра у Зворнику бити најубједљивија у односу на све досадашње изборе.

Истичући да Зворник подржава политику СНСД-а 20 година, Стевановић је рекао да СНСД занимају пројекти који доносе бољи живот на овим просторима и да ради на развоју инфраструктурних пројеката, преноси Срна.

"Зато треба ваша подршка да наставимо са развојем јер нас занима да поправљамо живот сваком грађанину Републике Српске", рекао је Стевановић и позвао бираче да дају глас кандидатима СНСД-а.

Носилац листе СНСД-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ у Изборној јединици три Радован Вишковић рекао је да је Зворник увијек знао шта да ради, увијек имао визију и био на страни побједника.

Вишковић је навео да је СНСД за Представнички дом Парламентарне скупштине предложио људе који су од ријечи, карактера, образа, који су партиоте и воле Републику Српску.

"Само такви људи могу да представљају Српску у заједничким институцијама", рекао је Вишковић.

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Тагови :

Избори 2026

Жељка Цвијановић

Република Српска

Зворник

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