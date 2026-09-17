Цвијановић: Радимо у интересу грађана, развијамо и бранимо Српску

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је вечерас у Зворнику да СНСД ради све оно што је у интересу грађана, да развија и брани Српску и показује своју снагу од избора до избора.
Цвијановићева је рекла да на октобарским изборима очекује убједљиву побједу листе СНСД-а и за Представнички дом и за Народну скупштину Републике Српске.
Она је истакла да очекује убједљиву побједу кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске Саве Минића, као и велику подршку Зворничана коју је раније имала за српског члана Предсједништва БиХ.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић нагласио је да велико присуство људи предизборним скуповима у Зворнику, Милићима и комплетној бирчанској регији показује да је политика СНСД-а политика народа и да све оно што СНСД ради има широку подршку народа.
Он је нагласио да СНСД све што обећа и уради, те да иде даље у побједе.
Република Српска
Цвијановић: Политика СНСД-а допринијела развоју сваке локалне заједнице
Носилац листе СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици седам Зоран Стевановић рекао је да је атмосфера међу активистим, члановима СНСД-а и коалиционих партнера таква да ће побједа 4. октобра у Зворнику бити најубједљивија у односу на све досадашње изборе.
Истичући да Зворник подржава политику СНСД-а 20 година, Стевановић је рекао да СНСД занимају пројекти који доносе бољи живот на овим просторима и да ради на развоју инфраструктурних пројеката, преноси Срна.
"Зато треба ваша подршка да наставимо са развојем јер нас занима да поправљамо живот сваком грађанину Републике Српске", рекао је Стевановић и позвао бираче да дају глас кандидатима СНСД-а.
Носилац листе СНСД-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ у Изборној јединици три Радован Вишковић рекао је да је Зворник увијек знао шта да ради, увијек имао визију и био на страни побједника.
Вишковић је навео да је СНСД за Представнички дом Парламентарне скупштине предложио људе који су од ријечи, карактера, образа, који су партиоте и воле Републику Српску.
"Само такви људи могу да представљају Српску у заједничким институцијама", рекао је Вишковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
8 ч0
Република Српска
1 д7
Република Српска
1 д7
Друштво
1 д1
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
13 ч0
Најновије
Најчитаније
22
56
22
50
22
49
22
46
22
44
Тренутно на програму