Изведена прва операција замјене зглоба кољена уз примјену роботске технологије

Аутор:АТВ редакција
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Стручњаци су на руском острву Сахалин први пут извели серију операција замјене зглоба колена уз употребу савременог роботског система, саопштила је регионална влада, пренијели су руски медији.
“Хирургија уз помоћ робота представља једну од најнапреднијих технологија у савременој ортопедској хирургији. Хирург самостално планира захват и поставља маркере, док систем помаже у прецизном позиционирању компоненти имплантата”, наводи се у саопштењу.
Водећи специјалиста Федералног центра за трауматологију, ортопедију и ендопротетику из Барнаула, Вадим Голник, допутовао је на острво ради извођења демонстрационих захвата.
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Као предности роботског система, стручњаци истичу индивидуализован приступ сваком пацијенту уз уважавање анатомских карактеристика, као и прецизност постављања имплантата и бржи опоравак.
Ове јединствене операције изводе се у Сахалинској области у оквиру развоја хируршког медицинског кластера.
Пројекат се спроводи од почетка 2026. године на иницијативу губернатора Сахалинске области Валерија Лимаренка, подсјетила је руска агенција, преноси Спутник Србија.
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