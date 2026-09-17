Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашице Орлова увелико брусе форму за нову сезону, а под командом тренера Драге Каралића циља се освајање свих овдашњих трофеја.
Млада екипа пуна је мотива да се кроз напоран рад што боље спреми за предстојеће такмичарске изазове на свим фронтовима.
Драго Каралић задовољан је радном етиком своје екипе, а очекује да екипа, сваким новим тренингом напредује у свим сегментима.
Изјава:
Орлови ће праву увертиру за нову сезону имати на свом турниру „Ацо, Прле и Миленко“ који организује по 11.пут. Ове године бањалучки клуб угостиће екипе београдске Црвене звезде, хрватског Пламена и аустријског Рајфајзена.
Турнир почиње у суботу у 17.30 часова утакмицом између хрватског Пламена и аустријског Рајфајзена, док ће у 20.00 часова на терен дворане Обилићево истрчати Орлови и београдска Црвена звезда. Велико финале на програму је дан касније у 17.30 часова
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