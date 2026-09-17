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Трагедија у НБА! Умро Мајк Свитни

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17.09.2026 20:53

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Мајк Свитни, некадашњи девети пик НБА драфта и кошаркаш Њујорк Никса, преминуо је у 43. години.

Свитни је био велика звијезда Џорџтауна, а Њујорк Никси су га 2003. године изабрали као деветог пика на НБА драфту, очекујући да ће постати важан дио будућности франшизе.

Вијест о његовој смрти објавила је његова супруга Индија на Фејсбуку, уз веома емотивну поруку посвећену супругу и оцу њихове дјеце.

– Дубоко смо ожалошћени што објављујемо вијест о смрти нашег вољеног Мајкла. Познавати Мајка Свитнија значило је вољети га. Нико га није волио више, а ни он никога није волио више од своје породице – написала је она.

Додала је да су њихова дјеца била „свјетлост његовог живота“ и да је сваког дана настојао да им пружи најбољи могући живот.

– Био ми је најбољи пријатељ 30 година, а супруг скоро 20. Нисам сигурна шта ћемо ми, или ја, без њега – навела је Индија.

Узрок смрти за сада није саопштен.

Свитни је у НБА лиги провео неколико сезона. За Њујорк Никсе наступао је двије сезоне, након чега је трејдован у Чикаго Булсе. Током НБА каријере борио се и са проблемима са тјелесном тежином, али је упркос томе успио да заигра у најјачој кошаркашкој лиги на свијету након што је као девети пик изабран на драфту.

Његова смрт у 43. години потресла је породицу, пријатеље и све који су пратили његову каријеру.

Иначе, Мајк Свитни био је дио чувеног НБА драфта 2003. године, једног од најјачих драфтова у историји лиге. Њујорк Никси су га тада изабрали као деветог пика, само неколико позиција након што је Детроит Пистонси као другог пика одабрао српског центра Дарка Миличића. Испред њих је као први пик изабран Леброн Џејмс, док су међу првих шест били још Кармело Ентони, Крис Бош и Двејн Вејд. Сам поглед на имена која су бирана те вечери довољно говори о генерацији којој је припадао Свитни, али и Миличић, који је као 18-годишњи Србин тада направио огроман искорак на НБА сцену.

(Телеграф)

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Тагови :

Мајк Свитни

НБА

кошарка

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