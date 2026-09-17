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Атмосфера Земље у августу имала више водене паре него икада у историји мјерења

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17.09.2026 21:53

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Земља је трећи планет по редослиједу удаљености од Сунца и највећи међу унутарњим планетима. Просјечно је од Сунца удаљен 149,6 милијуна километара, што се узима као астрономска јединица
Фото: pexels/Zelch Csaba

Атмосфера планете Земље је у августу садржала више водене паре него било ког другог мјесеца у историји мјерења, што је додатно повећало ризик од екстремних врућина и падавина широм свијета, показују подаци Европске службе за климатске промјене Коперникус (Ц3С), који су објављени данас.

Климатолози су саопштили да је глобално загријавање допринело том рекорду јер топлија атмосфера може да задржи више воде, као и да је Ел Нињо, природни климатски феномен који настаје загревањем површинских вода у тропском дијелу Тихог океана и слабљењем вјетрова пасата, вјероватно такође подигао ниво водене паре, преносе медији.

Према подацима Коперникуса, количина водене паре у атмосфери до августа износила је 27,35 килограма по кубном метру, што је за 0,04 килограма по кубном метру више од претходног рекорда из јула 2024. године.

Вредност описује колико се водене паре налази у стубу ваздуха који се налази изнад квадратног метра Земљине површине, протежући се кроз атмосферу.

Август је такође био најтоплији мјесец на планети, и најтоплији према скупу података Националне управе за океане и атмосферу америчке владе који почиње 1850. године, преноси Спутник.

Климатолог са Универзитета Тексас А&М Ендру Деслер је оценио да је "незамисливо да је било који мјесец у посљедњих неколико хиљада година, можда 100.000 година" имао више водене паре у атмосфери него август.

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Тагови :

планета

Земља

водена пара

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