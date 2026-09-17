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Производња чоколаде у опасности: Климатске промјене утичу на усјеве

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17.09.2026 21:33

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Чоколада је посластичарски производ који се прави од какаа, масти, заслађивача и других додатака. Најчешће се производи у облику табли. У неким државама, посебно у Мексику, доста се користи чоколада у облику пића у води или некој другој течности
Фото: pexels/Polina Tankilevitch

Суша није једини климатски изазов са којим се суочавају узгајивачи какаа. Боља упозорења прије екстремних киша могла би им помоћи да заштите усјеве.

Узгајивачи какаа у Западној Африци не могу спријечити јаку кишу да оштети њихове усјеве. Међутим, можда ће моћи да предвиде ризик и да се припреме, штитећи тако и своја средства за живот и своје биљке — извор једне од највољенијих намирница на свијету.

Научници са Харвардског универзитета и Универзитета у Гани кажу да би климатски обрасци великих размера могли учинити неке пријетње по какао предвидљивим мјесецима унапред, дајући пољопривредницима вријеме да реагују.

Дрвеће какаа живи деценијама и успјешна жетва зависи од дугог низа цвјетања, опрашивања и развоја махуна. Премало или превише кише у погрешном тренутку може оштетити усјев до краја сезоне.

„Суша је стварна претња за какао и то је добро утврђено. Оно што није било тако јасно јесте други екстрем — превише кише. Испоставило се да је велика киша која пада током цвјетања — или која погодује ширењу гљивичних болести током цвјетања и раног развоја махуна — исто тако важна“, кажу истраживачи. „У Гани смо открили да вишак кише током влажне сезоне, заједно са сушом у сушној сезони, објашњава око две трећине осцилација у жетви какаа“.

Какао

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Резултујућа нестабилност цијена — цијене сировог какаа су се утростручиле 2024. године — погађа љубитеље чоколаде, што се показује у вишим цијенама, мањим грамажама или измењеним рецептурама.

Пошто је какао нарочито рањив у одређеним фазама свог циклуса раста, прилагођавање мора бити прецизно. Контрола болести може се темпирати око периода јаких киша, нарочито ако се обезбеде прогнозе које дају довољно времена за припрему — што је капацитет на чијем развоју се тренутно ради.

„Надамо се да ће наши налази помоћи у смањењу будућег оштећења усјева, можда путем више покривача да би се цвјетови заштитили од кише или помоћу задржавања више опалог лишћа да би се спречило прскање које преноси инфекцију са земљишта на махуне“, кажу научници.

Узгајивачи су одавно забринути због суше, а претходне студије су упозориле да би пораст температура могао учинити неке области за узгој какаа мање погодним. Међутим, ова студија открива да просечне падавине и просјечне температуре занемарују штету узроковану кратким, интензивним налетима кише.

У Гани најштетније кише падају током влажне сезоне од априла до јуна, кад дрвеће какаа цвета и кад почињу да се формирају младе махуне. Касније, током сушног периода од новембра до фебруара, превише мала количина кише може нанијети штету док махуне настављају да се развијају.

Кафа у зрну

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Истраживачи су се запитали да ли је Гана изузетак. Посматрали су још два велика произвођача на другим континентима, Еквадор и Индонезију, и открили сличан образац: године са већим кишама у влажној сезони имале су тенденцију да буду лошије за какао.

Зато је прогноза важна. Кише које наносе штету какау повезане су са већим климатским обрасцима, као што су Ел Нињо или промјене температуре површине Атлантика. Стога неке лоше године могу бити предвидљиве прије него што се штета догоди — довољно рано да узгајивачи буду упозорени. На примјер, тренутно се развија снажан Ел Нињо, што обично узрокује велике падавине у приобалном Еквадору и сушније вријеме широм Западне Африке и Индонезије.

Такође, у позадини се скрива потенцијал за знатне промјене у тајмингу и обрасцу кише као последица климатских промјена. Тренутни климатски модели, пак, муче се да ефикасно представе климатологију падавина изнад Западне Африке, а камоли како ће се мењати у наредним деценијама.

Уз студију иду напомене. Киша није једини проблем са којим се суочавају узгајивачи какаа у Гани. Старо дрвеће, ископавање злата, кријумчарење, трошкови ђубрења, штеточине и болести могу довести до смањене производње. Подаци о киши такође не региструју увијек добро највеће падавине, а баш то су најважнији догађаји.

Ипак, студија објашњава климатску пријетњу. Будућност какаа не зависи само од топлијег свијета. Зависи и од тога кад киша пада, колико јако пада и да ли узгајивачи могу да се прилагоде тим екстремима.

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Тагови :

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суша

Киша

какао

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