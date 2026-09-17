Нова језива открића о Епстину: Имао је огромну колекцију слика злостављања дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Двије жене су поднијеле нову тужбу против имовине Џефрија Епштајна. Оне тврде да је он посједовао материјале који приказују њихово сексуално злостављање док су били дјеца.
Траже од суда да покрене програм за идентификацију и обавештавање свих особа чије се илегалне сексуализоване слике могу налазити у Епштајновој колекцији, а такође захтијевају и новчану надокнаду, извјештава Гардијан .
Тужба је поднијета ове недјеље савезном суду у Њујорку. Тужиоци, који су анонимни у документима, описани су као жртве Епштајнових злочина везаних за дјечју порнографију. Тужба је усмјерена против његовог бившег адвоката Дарена Индика и бившег рачуновође Ричарда Кана, који су тужени као коизвршиоци Епштајновог тестамента, иако тврде да нису имали сазнања о Епштајновим злочинима.
У тужби се наводи да је Епстајн поседовао, транспортовао, производио и дистрибуирао „дечју порнографију и материјале сексуалног злостављања безброј деце“ више од двије деценије. Епстајн је умро 2019. године у затвору на Менхетну, гдје је чекао суђење по оптужбама за трговину људима ради сексуалне експлоатације.
Тврди се да је Епштајн украо голе фотографије прве тужиље када је имала око 12 година, задржао их и превезао преко федералних граница. За другу тужиљу, у тужби се наводи да се „на основу доступних информација верује да је Епштајн добио њене експлицитне фотографије“.
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У тужби се такође наводи да је Епштајн од 1990-их година чувао књигу модела са сексуализованим сликама дјеце у сефу у Њујорку. Тврди се да је најмање од 2000-их тражио од асистента да снима голу дјецу, плаћао им за слике и користио их за своје задовољство, а потенцијално и за друге.
Наглашава се да полиција није предузела никакве мјере иако је добила извјештаје да је Епштајн добио слике Џејн Доу и још једног малољетника. Нико није кривично гоњен. У тужби се такође додаје да многе особе са снимака никада нису идентификоване нити обавештене путем званичних програма.
Многи чак ни не схватају да њихове слике постоје.
Маргарет Мејби из адвокатске канцеларије Марш Ло, која заступа тужиоце, рекла је да је у Епштајновој колекцији откривен низ познатих фотографских серија, укључујући и оне Ејми. „Колико нам је познато, ниједна од жртава у том извјештају, или у било ком другом материјалу пронађеном на Епштајновом имању, никада није обавјештена о томе“, рекла је Мејби.
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Тужиоци туже у своје име, али и у име свих осталих жртава млађих од 18 година чији су снимци били у Епштајновом посједу. То укључује материјале из његове заоставштине и уређаја, као и оне поменуте у меморандумима ФБИ-ја и Министарства правде из јула ове године. Хилари Напи из адвокатске канцеларије „AWK Survivor Advocate“ рекла је да су циљеви одговорност и идентификација.
„Тражимо прави, судски надгледани процес за идентификацију и обавештавање сваке жртве у тој колекцији. Многи од њих немају појма да њихове слике постоје у његовој архиви. Заслужују да знају и заслужују прилику да траже правду“, рекла је Напи. Додала је да је овај случај прилика за друге који су у тој колекцији, а да тога нису свјесни.
(индекс)
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