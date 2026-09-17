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Министру просвјете послато пријетеће писмо са метком

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17.09.2026 20:44

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Министру просвјете послато пријетеће писмо са метком
Фото: Envato/travelarium

Коверта са метком и пријетећим писмом послата је италијанском министру просвјете Ђузепеу Валдитару, објавила је новинска агенција Аднкронос.

Министар је пријетеће писмо добио прије неколико седмица, након чега је поднесена пријава надлежним органима.

Италијански премијер Ђорђа Мелони изразила је солидарност са министром, истичући да је ријеч о гнусном чину застрашивања којем нема мјеста у демократском друштву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Италија

метак

Министарство просвјете

пријетње

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Министру просвјете послато пријетеће писмо са метком

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