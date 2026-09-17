Министру просвјете послато пријетеће писмо са метком

Аутор:АТВ редакција
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Коверта са метком и пријетећим писмом послата је италијанском министру просвјете Ђузепеу Валдитару, објавила је новинска агенција Аднкронос.
Министар је пријетеће писмо добио прије неколико седмица, након чега је поднесена пријава надлежним органима.
Италијански премијер Ђорђа Мелони изразила је солидарност са министром, истичући да је ријеч о гнусном чину застрашивања којем нема мјеста у демократском друштву.
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