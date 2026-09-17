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Погинули отац и син, а на градилишту страдао и други син

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17.09.2026 20:08

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Градилиште је простор на којем се изводе грађевински радови на изградњи, доградњи, реконструкцији или уклањању објеката. То је строго регулисана и опасна зона у којој се сусрећу различити профили радника, тешка механизација и велике количине грађевинског материјала.
Фото: pexels/Mukhtar Shuaib Mukhtar

Породица из Тирола погодила је још једна тешка трагедија. 29-годишњи Аустријанац пронађен је мртав након несреће на градилишту у Ранебургу, а ријеч је о породици која је посљедњих година већ изгубила оца и једног од синова у одвојеним несрећама.

Према доступним информацијама, младић је у понед‌јељак око 14 сати напустио градилиште како би купио бушилицу. Након тога му се изгубио сваки траг, а како се сатима није враћао, чланови породице почели су се забрињавати.

Његов брат је око 20.20 сати контактирао једног од његових колега и замолио га да провјери налази ли се 29-годишњак још увијек на подручју градилишта.

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Колега је око 21.15 сати пронашао мушкарца у кориту потока. Према досадашњим сазнањима, највјеројатније је пао низ стрму падину дугу око 22 метра. Када је пронађен, више није давао знакове живота.

Аустријски медији наводе да је ријеч о породици коју су и раније погодиле тешке трагедије.

Отац 29-годишњака такође је погинуо у несрећи. Тада је 67-годишњи мушкарац возилом слетио са шумског пута и заглавио у грмљу. Док је покушавао изаћи из возила, пао је низ стрм и каменит терен, приближно 50 метара у дубину. Хитна помоћ покушала га је реанимирати, али му није било спаса.

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Породица је прије тога изгубила и једног од браће 29-годишњака, који је, према наводима аустријских медија, смртно страдао у прометној несрећи.

Након двије раније трагедије, обитељ се сада суочава и с губитком 29-годишњег члана, чија је смрт на градилишту поновно потресла локалну заједницу.

(ГП Маљевац)

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Тагови :

градилиште

Аустрија

Тирол

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