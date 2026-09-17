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Држава прогласила националну ванредну ситуацију због опасног вируса, влада паника

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17.09.2026 16:28

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Држава прогласила националну ванредну ситуацију због опасног вируса, влада паника
Фото: Envato/FabrikaPhoto

Фиџи је данас прогласио националну кризу због наглог пораста броја случајева ХИВ-а, а здравствене власти упозоравају на епидемију која се појавила истовремено са повећањем употребе дрога које се убризгавају, пише „Њујорк тајмс“.

Ова пацифичка острвска држава, са мање од милион становника, регистровала је више од 2.000 нових случајева ХИВ-а током 2025. године, што је 16 пута више него 2019. године, саопштила је Влада Фиџија.

Према њеним процјенама, вирусом који изазива сиду заражена је приближно једна од 60 одраслих особа у земљи.

Програм Уједињених нација за ХИВ и сиду (УНАИДС) оцијенио је да је ријеч о „једном од најбржих пораста броја нових инфекција ХИВ-ом у свијету“.

Страх да се епидемија не прошири на друге државе

Извршна директорка УНАИДС-а Вини Бијањима рекла је да је епидемија на Фиџију „оштар подсјетник свијету да сида није искоријењена“.

Здравствене власти упозоравају да епидемија није ограничена на одређене дијелове земље или поједине друштвене групе.

Фиџи је регионално средиште за пословање, туризам и транспорт, због чега би, уколико се ширење вируса не заустави, посљедице могле да осјете и друге земље јужног Пацифика, наводи лист.

Имон Марфи, директор регионалних тимова за подршку УНАИДС-а за Азију и Пацифик, Централну Азију и источну Европу, оцијенио је да је повезаност острвских држава можда допринијела наглом расту броја инфекција.

Према његовим ријечима, прилив дроге на острва током пандемије вируса корона додатно је подстакао раније присутну, али релативно ограничену епидемију ХИВ-а на Фиџију.

Фиџи на путу кријумчарења дроге

Фиџи је, према извјештају УН из 2024. године, један од примјера пацифичких острвских држава које су се нашле на рутама кријумчарења наркотика.

Метамфетамин и кокаин пролазе кроз Фиџи и друге острвске државе на путу ка Аустралији и Новом Зеланду, али су та тржишта, осим транзитних тачака, постала и одредишта за продају дроге.

Здравствене власти сматрају да је употреба дрога један од кључних покретача епидемије.

Извјештај Свјетске здравствене организације (СЗО) и Развојног програма УН из децембра показао је да је готово половина обољелих од ХИВ-а, за које су били доступни подаци о начину излагања вирусу, користила дроге путем инјектирања, првенствено кристални метамфетамин.

Посебно погођени млади мушкарци

Посебну забринутост изазива пракса позната као „блутутинг“ (bluetoothing), при којој корисници дрога убризгавају себи крв других корисника како би јефтиније постигли дејство дроге.

Здравствени званичници наводе да и ова пракса доприноси расту броја ХИВ инфекција.

„Фиџи је раније био готово ван мапе када је ријеч о ХИВ-у“, рекао је Марфи, додајући да се вирус посљедњих година проширио земљом.

Посебно су погођени млади мушкарци, али је забиљежен и пораст смртности међу дјецом и бебама које су родиле жене заражене ХИВ-ом.

Влада Фиџија саопштила је да је током 2025. године 59 беба рођено са ХИВ-ом, док је 18 њих умрло прије првог рођендана.

Фиџи је још у јануару 2025. године прогласио епидемију ХИВ-а и од тада појачао тестирање и лијечење. Међутим, министар здравља Фиџија Атонио Лалабалаву оцијенио је да одговор на нивоу епидемије више није довољан.

Влада Фиџија најавила је свеобухватан одговор који ће укључити већу доступност бесплатног тестирања, превентивних програма и лијечења, као и мјере за смањење штете, међу којима су програми замјене коришћених игала и шприцева стерилним.

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Тагови :

Фиџи

ХИВ

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