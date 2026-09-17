Земљотрес од 6,3 степена погодио Аљаску

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 6,3 степена Рихтерове скале погодио је подручје Николског на Аласци, саопштено је из Америчког геолошког завода.
Из Завода су навели да је земљотрес регистрован на дубини од 83 километра.
За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама и материјалној штети, преноси Срна.
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