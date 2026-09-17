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Земљотрес од 6,3 степена погодио Аљаску

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17.09.2026 17:00

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Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 6,3 степена Рихтерове скале погодио је подручје Николског на Аласци, саопштено је из Америчког геолошког завода.

Из Завода су навели да је земљотрес регистрован на дубини од 83 километра.

За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама и материјалној штети, преноси Срна.

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Тагови :

Земљотрес

Аљаска

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