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Не мирује тло у Италији: За пет минута регистрована два земљотреса

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16.09.2026 07:44

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Не мирује тло у Италији: За пет минута регистрована два земљотреса
Фото: Pixabay

Земљотреси магнитуде 3,5 и 3.1 степени Рихтера погодили су јутрос југ Италије. Потреси су се десили у размаку од пет минута.

Први је ударио у 7.04, а други у 7.07 сати. Епицентар је у оба случаја био 104 километра од Ређо Калабрије, на приближно истоју дубини од 39, односно 40 километара.

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За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Италија

Земљотрес

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