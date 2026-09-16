Не мирује тло у Италији: За пет минута регистрована два земљотреса

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Земљотреси магнитуде 3,5 и 3.1 степени Рихтера погодили су јутрос југ Италије. Потреси су се десили у размаку од пет минута.
Први је ударио у 7.04, а други у 7.07 сати. Епицентар је у оба случаја био 104 километра од Ређо Калабрије, на приближно истоју дубини од 39, односно 40 километара.
Хроника
Опсежна полицијска акција у Градишци, више ухапшених
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
4 ч0
Србија
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
12
34
12
27
12
22
12
12
12
12
Тренутно на програму