Опсежна полицијска акција у Градишци, више ухапшених

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Градишке у току је опсежна полицијска акција усмјерена на сузбијање трговине оружјем, сазнаје АТВ.
Акцију спроводе ПУ Градишка и Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске.
"У акцији је ухапшено више особа и пронађена је већа количина наоружања", каже извор АТВ-а.
Ускоро опширније.
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