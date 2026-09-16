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Опсежна полицијска акција у Градишци, више ухапшених

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16.09.2026 07:41

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МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

На подручју Градишке у току је опсежна полицијска акција усмјерена на сузбијање трговине оружјем, сазнаје АТВ.

Акцију спроводе ПУ Градишка и Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске.

"У акцији је ухапшено више особа и пронађена је већа количина наоружања", каже извор АТВ-а.

Ускоро опширније.

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Тагови :

Градишка

ПУ Градишка

Полиција

претреси

хапшење

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