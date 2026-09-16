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Тзв. косовска полиција прекинула представу за српску дјецу у Лешку

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16.09.2026 08:11

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Полицајци на Косову и Метохији у униформама.
Фото: Танјуг

Такозавана косовска полиција прекинула је синоћ и забранила извођење мађионичарске представе организоване за најмлађе у Дому културе у Лешку, рекао је директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић.

Петковић је истакао да Приштина дозвољава окупљање десетина хиљада Албанаца у знак подршке вођама тзв. ОВК који су оптужени за ратне злочине, али забрањује српској дјеци да уживају у представи.

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- Јасна је политика двоструких аршина Приштине - окупљање десетине хиљада Албанаца у знак подршке злочинцима тзв. ОВК је дозвољено, али је зато забрањено окупљање стотинак српске деце која су желела да уживају у шаљивом програму - навео је Петковић у синоћној објави на Иксу.

(Срна)

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Тагови :

Косово и Метохија

тзв.косовска полиција

Петар Петковић

Приштина

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