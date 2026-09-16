Тзв. косовска полиција прекинула представу за српску дјецу у Лешку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Такозавана косовска полиција прекинула је синоћ и забранила извођење мађионичарске представе организоване за најмлађе у Дому културе у Лешку, рекао је директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић.
Петковић је истакао да Приштина дозвољава окупљање десетина хиљада Албанаца у знак подршке вођама тзв. ОВК који су оптужени за ратне злочине, али забрањује српској дјеци да уживају у представи.
Економија
Цијена нафте на тржишту наставља да расте
- Јасна је политика двоструких аршина Приштине - окупљање десетине хиљада Албанаца у знак подршке злочинцима тзв. ОВК је дозвољено, али је зато забрањено окупљање стотинак српске деце која су желела да уживају у шаљивом програму - навео је Петковић у синоћној објави на Иксу.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
4 ч0
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
34
12
27
12
22
12
12
12
12
Тренутно на програму