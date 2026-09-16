Тзв. косовска полиција прекинула представу за српску дјецу у Лешку

Петковић је истакао да Приштина дозвољава окупљање десетина хиљада Албанаца у знак подршке вођама тзв. ОВК који су оптужени за ратне злочине, али забрањује српској дјеци да уживају у представи.

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- Јасна је политика двоструких аршина Приштине - окупљање десетине хиљада Албанаца у знак подршке злочинцима тзв. ОВК је дозвољено, али је зато забрањено окупљање стотинак српске деце која су желела да уживају у шаљивом програму - навео је Петковић у синоћној објави на Иксу.

(Срна)