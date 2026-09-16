Баба Ванга је вјеровала: Ова два знака имају анђела чувара, а ево шта чека остале

Аутор:АТВ редакција
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Име Баба Ванге деценијама се повезује са различитим пророчанствима и тумачењима будућности.
Према једном од таквих тумачења, Овнови и Лавови требало би да имају посебну срећу када се нађу у ситуацијама из којих не виде излаз.
Вјерује се да их тада, како се сликовито наводи, "невидљива рука" у посљедњем тренутку усмјерава ка рјешењу.
Припадницима ова два ватрена знака приписује се својеврсна заштита у кључним животним моментима. Чак и када направе погрешан корак или се нађу у великом проблему, ствари би могле изненада да крену у њихову корист.
Ипак, постоји једна важна лекција - стрпљење. Њихова импулсивност и потреба да све ријеше одмах могу их довести у компликоване ситуације. Зато се у овим тумачењима наглашава да би требало да науче када је боље сачекати него реаговати на прву.
За Бикове и Јарчеве слика је потпуно другачија. Њихов пут се описује као спорији и испуњен бројним препрекама. Ови знакови морају много више да се труде како би остварили оно што желе. Често пролазе кроз периоде чекања, одлагања и неуспјеха, али управо истрајност требало би да буде њихова највећа снага.
Када коначно савладају препреке, резултат може бити много већи него што су очекивали. Оно што изграде сопственим трудом тешко губе.
Шкорпијама и Рибама приписује се изражена интуиција. Према овим астролошким тумачењима, припадници ових знакова често могу да наслуте да ће се нешто догодити прије него што се ситуација заиста развије.
Њихов живот, међутим, није описан као миран. Емотивни успони и падови, велике промјене и периоди личне трансформације наводно су дио њиховог пута. За њих се сваки тежак тренутак посматра као прилика за нови почетак.
Код Близанаца и Водолија све може да се промјени у веома кратком року. Њихов животни пут, према приписаним Вангиним тумачењима, нема много простора за монотонију.
Изненадне промјене планова, неочекиване прилике и потпуно нови правци могли би да их прате током живота. Оно што другима изгледа као хаос, њима понекад може отворити врата ка великом успјеху. Управо због тога се за ова два знака каже да најбоље резултате често постижу онда када се усуде да крену путем који нису првобитно планирали, преноси Информер.рс.
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