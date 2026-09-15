Три знака Зодијака пред којима је посебно срећан период

Аутор:АТВ редакција
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Након периода у којем су се неки планови остваривали спорије него што су жељели, за поједине хороскопске знакове долазе пуно ведрији дани.
У наредном периоду могли би осјетити да им ствари напокон иду на руку, било да је ријеч о љубави, послу, новцу или важним личним одлукама.
Посебно сретан период очекује ова три знака Зодијака.
Лавовима слиједи период у којем би се њихов труд напокон могао почети исплаћивати.
Оно на чему већ неко вријеме раде могло би донијети конкретне резултате, а неки ће добити прилику коју су дуго прижељкивали.
Биће самоувјеренији и спремнији заузети се за себе, што би им могло отворити врата која су им досад била затворена.
Срећа их прати и у приватном животу. Слободни Лавови могли би упознати особу која ће одмах привући њихову пажњу, док би они у везама могли поновно осјетити блискост која им је у посљедње вријеме недостајала.
Ово је период у којем се исплати прихватити позиве, упознавати нове људе и не одбијати прилике само зато што нису биле дио првобитног плана.
Ваге би ускоро могле осјетити велико олакшање. Ситуације које су их оптерећивале почињу се рјешавати, а одлуке које су дуго одгађале постаће пуно једноставније.
Могло би им се учинити као да се ствари напокон слажу баш онако како су се надале.
Посебно повољан период очекује их када су у питању односи. Могући су занимљиви нови сусрети, помирења, али и важни разговори који ће ријешити старе неспоразуме.
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На пословном плану могле би добити потврду да су одабрале прави смјер, а неке Ваге очекује и финансијски добитак или прилика за додатну зараду.
Стријелцима долази период нових могућности, а управо ће њихова спонтаност бити највећа предност.
План који се појави готово случајно могао би се показати пуно бољим од онога што су мјесецима покушавали организовати.
Могућа су путовања, нова познанства, пословне понуде или вијести које ће им потпуно промијенити расположење.
У љубави ће бити посебно отворени и привлачни другима. Слободни Стријелци могли би започети узбудљиву романсу, док би они заузети могли направити важан корак у вези, преноси Индекс.
Пред њима је период у којем би требали више вјеровати својој интуицији и не бојати се промјена јер би их управо оне могле одвести према нечему много бољем.
Напомена: Хороскоп је заснован на астролошким тумачењима тренутних положаја Сунца, Мјесеца и планета. Астрологија није научно потврђена метода предвиђања и служи првенствено за забаву и личну рефлексију.
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