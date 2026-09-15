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Подесите радијаторе у септембру да би рачуни за струју током зиме били мањи: Ево шта треба урадити

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15.09.2026 09:24

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Подесите радијаторе у септембру да би рачуни за струју током зиме били мањи: Ево шта треба урадити
Фото: АТВ

Септембар је идеалан тренутак да се панелни радијтори припреме за хладније мјесеце.

Умјесто да се температура током зиме стално ручно повећава и смањује, стручњаци препоручују прецизно програмирање рада према добу дана и према томе да ли је неко код куће.

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Кључ је у томе да радијатор не раде јаче него што је потребно, већ да раде паметније. Снижавање температуре током ноћи и док нема никога у стану може смањити просјечну температуру у простору, а самим тим и потребу за гријањем. Снижавање собне температуре за један степен може донијети уштеду енергије од око 5 до 7 одсто.

Зашто баш септембар?

Септембар је погодан за тестирање јер још има времена да се утврди колико се просторије брзо загријавају, колико дуго задржавају топлоту и када треба укључити гријање да би ујутру било пријатно.

Ако се све подешава тек у новембру, промјене могу бити нагле и теже за прилагођавање.

Три режима која стручњаци користе

Основу чине три режима: када сте код куће, током ноћи и када сте одсутни.

Када сте код куће, температура се подешава на 20–21 °Ц.

Ноћу на 17–18 °Ц, оквирно од 22.30 до 6.30.

Радним данима док нема никога на 15–17 °Ц.

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Да јутро не би било хладно, загријевање се може укључити 30–60 минута прије устајања. Ако гријалица има функцију “отворен прозор”, треба је активирати како уређај не би непотребно радио током провјетравања.

Важна је и прецизност термостата

Панелни радијатор може показивати температуру која одступа од стварне за 1–2 °Ц. Стручњаци зато могу да је упореде са референтним термометром и подесе одступање у менију, ако уређај то омогућава. Прецизније мјерење значи и прецизнију регулацију температуре.

Прије програмирања треба уклонити прашину са ламела и провјерити да ли око гријалице има довољно простора. Завјесама и намјештајем не треба блокирати проток ваздуха.

Код старијих уређаја може се размотрити замјена класичног термостата електронским или Ви-Фи моделом. Сензор температуре треба држати даље од промаје и директног сунца, а у неким просторима може се користити и зидни термостат за контролу појединачних зона.

Колико може да се уштеди?

Уз ноћно и дневно снижавање температуре, просјечна температура током дана може бити нижа за 2–3 степена. То може смањити потрошњу за гријање за 10–20 одсто, у зависности од изолације, величине простора и временских услова.

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Ефекат се може замислити као да је гријалица од 1.000 W искључена неколико сати дневно. Када се такав режим примјењује током сезоне, разлика у потрошњи постаје видљивија.

Када мијењати панелну гријалицу?

Ако је уређај старији од 10–12 година, могуће је да нема недјељни програм, функцију “отворен прозор” и прецизнију регулацију.

Новији модели са ПИД регулацијом и апликацијама могу омогућити стабилнију температуру и мање осцилације. Неки се могу повезати са паметном кућом и управљањем потрошњом према цијени електричне енергије.

Безбједност на првом мјесту

Панелне гријалице су фиксни електрични уређаји. За прикључивање, замјену термостата и нове струјне кругове треба ангажовати електричара ако нисте сигурни у поступак. Гријалицу не треба прекривати нити заклањати намјештајем, а чисти се пажљиво усисивачем или меком четком.

Дјечија заштита, заштита од прегријавања и други сигурносни елементи морају остати функционални. Панелне гријалице не треба прикључивати преко продужних каблова.

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Један радијатор можете подесити већ вечерас

Најједноставнији начин да се провјери да ли овакав режим одговара домаћинству јесте да се почне од једне гријалице. У дневној соби може се подесити температура од 20 до 21 степен, ноћни режим на 18 степени и направити недјељни програм.

Након тога треба обратити пажњу на то каква је температура у просторији ујутру око 7 часова. Ако је хладно, вријеме почетка загревања може се померати у интервалима од 15 до 30 минута.

Када се пронађе одговарајуће подешавање, исти принцип може се примјенити и у осталим просторијама, преноси Хоуз.но.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

гријање

радијатори

Струја

зима

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