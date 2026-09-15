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Снијег око великог празника: Традиционална прогноза предвиђа каква ће зима бити

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15.09.2026 08:32

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Зима у Њујорку
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Gray

Вијековна грчка метода дугорочног посматрања времена предвиђа неколико хладних периода током зиме 2026/2027, али и два велика топлотна таласа наредног љета.

Стручне метеоролошке прогнозе на овако дуг рок, међутим, имају ограничену поузданост.

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Према традиционалним грчким метеоролошким посматрањима, зимску сезону 2026/2027. могло би да карактеришу неколико хладних периода и сњежних падавина, а два продужена топлотна таласа могла би да се јаве током љета 2027. године. Прогнозирају се сњежне падавине око Божића и екстремне љетне врућине.

Како пише мађарски портал "Рузс", грчко предвиђање времена је вијековна традиција дугорочног посматрања времена, чији сљедбеници покушавају да закључе о времену за наредне мјесеце на основу одређених дана у години. Према прогнози повезаној са именом Фани Хаџигрива, предстојећа зима и љето 2027. године такође могу садржати екстремне временске промјене.

Важно је напоменути, међутим, да ова прогноза није замјена за званичне метеоролошке прогнозе. Тачне временске прогнозе за неколико мјесеци или чак годину дана унапријед имају ограничену научну поузданост.

Сњежне падавине и хладни таласи могу карактерисати зиму

Прогноза предвиђа значајне температурне флуктуације и више хладних периода у предстојећој зимској сезони. Прогноза предвиђа честе сњежне падавине, посебно у планинским и полупланинским предјелима Европе, али у неким периодима снијег се може појавити и у нижим регионима.

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Према предвиђању, једно од најзанимљивијих доба зиме могло би бити око Божића.

Међутим, тачне локације и трајање сњежних падавина још увијек се не могу поуздано утврдити током тако дугог временског периода.

Још један хладни талас би могао стићи у јануару

Према прогнози, јануар 2027. године би такође могао донијети зимско вријеме. Након привременог олакшања почетком мјесеца, поново може услиједити хладан и кишовит период.

Један од истакнутих временских призора у прогнози очекује се између 23. и 25. јануара. Прогноза указује на значајан пад температуре и могућност сњежних падавина чак и у подручјима Велике равнице.

Крајем зиме, у посљедњих десет дана фебруара, може доћи до још једног јаког хладног таласа, прије свега у сјеверним регионима.

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Међутим, ово је традиционална, дугорочна процјена, а не сигурна метеоролошка прогноза.

Два велика топлотна таласа могла би се догодити током љета 2027.

Према прогнози, љето би могло да покаже сасвим другачије лице - хладне зимске мјесеце могла би да замијени ванредна топлота.

Прогноза истиче два продужена топлотна таласа:

  • 5–25. јул: Дужи период високих температура, током којег се може развити први значајан љетни топлотни талас.
  • Између 7. и 8. августа и 18. августа: Други, предвиђа се још интензивнији топлотни талас може стићи, посебно у унутрашњости земаља.

Љетне врућине, попут овогодишњих, могле би представљати озбиљан изазов за становништво и инфраструктуру ако се очекивања испуне. Међутим, тачне вриједности температуре и стварно трајање топлотних таласа не могу се поуздано предвидјети у тако далеком датуму.

Могу се десити изненадне промјене

Понављајући елемент прогнозе је брза и нагла промјена времена: хладне таласе могу пратити блажи периоди, а љети, након упорних врућина, може доћи до изненадног захлађења и јачих временских прилика.

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Грчко предвиђање времена је вриједна културна традиција која нуди много узбудљивих увида у свијет грчких народних посматрања времена. Међутим, стварно вријеме у наредним мјесецима може се прецизније пратити на основу краткорочних и средњорочних прогноза званичних метеоролошких служби.

(Ало)

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