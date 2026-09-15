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Више од 100.000 људи у Јапану старије од 100 година

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15.09.2026 08:27

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Становници у Јапану
Фото: Tanjug/AP Photo/Louise Delmotte

Број особа старих 100 или више година у Јапану достигао је у септембру рекордних 107.677, биљежећи раст 56. годину заредом, саопштило је јапанско Министарство здравља.

Укупан број стогодишњака порастао је за 7.914 у односу на претходну годину, чиме је први пут премашена граница од 100.000.

Полиција ФБиХ

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Жене чине 87,6 одсто ове групе, са укупно 94.298 особа, саопштило је Министарство здравља, рада и социјалне заштите, преноси агенција Кјодо.

Подаци, прикупљени на основу регистра становништва са стањем на дан 1. септембар, показују да је број мушкараца и жена старих 100 и више година порастао за 1.400, односно 6.514.

Још 54.294 особе напуниће 100 година током фискалне 2026. године, што је повећање од 1.984 у односу на претходну годину.

- Задовољни смо што многи људи живе дуже и остају активни, дијелом захваљујући напретку медицинске технологије - рекао је министар здравља Кеничиро Уено на конференцији за новинаре.

Он је истакао да, како становништво наставља да стари, изузетно је важно да се систем социјалне сигурности учини одрживим.

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Трошкови социјалне сигурности у Јапану расту из године у годину због пада наталитета и старења становништва, што врши притисак на јавне финансије, посебно с обзиром на то да је фискално стање земље већ најлошије међу великим развијеним економијама.

Фујо Кишимото, становница Кјота рођена 20. децембра 1911. године, са 114 година је најстарија жена, док је Хикару Като, мушкарац из Кумамота рођен 2. маја 1914. године, са 112 година најстарији мушкарац у Јапану.

Просјечан број стогодишњака на 100.000 становника у Јапану износио је 87,51. Број стогодишњака у Јапану износио је 153 давне 1963. године, када је први пут почело прикупљање података.

Од 1970. године, када је тај број износио 310, он је растао из године у годину, премашивши 1.000 1981. године, 10.000 1998. године и 50.000 2012. године.

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Просјечан животни вијек у Јапану 2025. године износио је 87,33 године за жене и 81,35 година за мушкарце.

(Танјуг)

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