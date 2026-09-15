Број погинулих у Непалу порастао на 1.396

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у клизишту и поплавама у Непалу близу границе са Кином порастао је на 1.396, јавила је Кинеска централна телевизија, позивајући се на непалске власти.
У извјештају се наводи да се више од 5.100 људи води као нестало.
ТАСС подсјећа да је у ранијим извјештајима наведено да је погинуло 1.386 људи.
Глечер се одломио 26. августа и проузроковао велике поплаве и покретање клизишта.
У Кини је погинуло 43 људи.
(Срна)
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