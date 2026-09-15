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Број погинулих у Непалу порастао на 1.396

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15.09.2026 08:03

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Припадници непалске војске прегледају подручје оштећено бујичним поплавама у Дунгеу, округ Нувакот, Непал, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Број погинулих у клизишту и поплавама у Непалу близу границе са Кином порастао је на 1.396, јавила је Кинеска централна телевизија, позивајући се на непалске власти.

У извјештају се наводи да се више од 5.100 људи води као нестало.

ТАСС подсјећа да је у ранијим извјештајима наведено да је погинуло 1.386 људи.

Глечер се одломио 26. августа и проузроковао велике поплаве и покретање клизишта.

У Кини је погинуло 43 људи.

(Срна)

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

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