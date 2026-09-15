Сударили се чамац и водени такси: Мушкарац проглашен мождано мртвим, за његовом супругом се трага

Аутор:АТВ редакција
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Млади Италијан (25) проглашен је мождано мртвим након што се њихов чамац сударио са воденим таксијем у Венецији, док се његова супруга (26), држављанка Бразила, и даље води као нестала.
Несрећа се догодила у суботу ујутру, прије изласка сунца, у каналу између острва Тесера и аеродрома Марко Поло у Венецији.
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Према досадашњим информацијама, италијански рибар из Бурана путовао је малим чамцем са својом бразилском супругом када су се сударили са воденим таксијем.
Двадесетпетогодишњак је у судару задобио тешку трауматску повреду мозга, као и друге повреде.
Хитно је превезен у болницу, гдје је оперисан и потом лијечен на одјељењу интензивне његе. Љекари су покушали да му спасу живот, али без успјеха.
Младић је у међувремену проглашен мождано мртвим.
Његова супруга Габријела и даље се води као нестала. За сада је пронађена само њена торбица.
У акцији проналажења учествују рониоци, ватрогасци и карабињери, уз подршку хеликоптера. Оштећени и потонули чамац младог рибара је лоциран и биће извучен из воде, након чега ће бити детаљно прегледан.
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Према првим информацијама, у дијелу канала у којем се догодила несрећа нема камера које би забиљежиле судар.
Возач воденог таксија рекао је истражиоцима да прије удара није видио ниједан други чамац.
Због тога узрок несреће за сада није познат. Карабињери су обезбиједили водени такси, док ће стручњаци након извлачења другог пловила покушати да утврде како је дошло до судара.
Према писању бразилских и италијанских медија, страдали младић је Шон Микијели, док се његова супруга зове Габријела Кверино.
Бразилски портал „Метрополес“ наводи да се пар вјенчао прије само три мјесеца.
Њих двоје упознали су се управо у Венецији, граду у којем су касније започели заједнички живот.
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Габријела наводно већ око двије године живи у Италији, потврдила је њена сестра Марија Едуарда на друштвеним мрежама.
Она тренутно покушава да допутује у Италију како би помогла у потрази за својом сестром.
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