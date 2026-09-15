Више сунца, мало кише: Ово је прогноза за данас

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити сунчано, уз промјенљиву облачност, а само локално је могућа краткотрајна киша.
Увече разведравање у свим предјелима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха од 21 степен на истоку до 26 на западу, на југу до 30 степени Целзијусових.
Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни, у Херцеговини појачана бура
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Хладније јутро очекује се у сриједу, 16. септембра, али ће бити ведро. Око ријека и по котлинама биће пролазне магле.
Током дана биће претежно сунчано и пријатно топло.
Дневна температура ваздуха биће од 26 до 31, у вишим предјелима од 22 степена Целзијусова.
У четвртак, 17. септембра, у првом дијелу дана биће претежно ведро, на западу облачније, док ће средином дана доћи до постепеног наоблачења од југозапада, уз сунчане периоде и топло вријеме.
Дневна температура ваздуха биће од 27 до 32, у вишим предјелима од 23 степена Целзијусова.
Осјетно свјежије и нестабилно вријеме са пљусковима и грмљавином очекује се у петак, 18. септембра.
Дневна температура ваздуха биће од 21 до 27, у вишим предјелима од 19 степени Целзијусових.
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