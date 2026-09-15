Ухапшен због крађе 20 оваца из тора

Аутор:Стеван Лулић
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Р.С. из Зворника ухапшен је због сумње да је јуче украо 20 оваца из тора у близини породичне куће код поменутог града.
"Надлежној полицијској станици је истог дана око 11,00 часова пријављено да је непознато лице или више њих током ноћи, из ограђеног тора у близини породичне куће оштећеног на подручју града Зворника, отуђило око 20 оваца", саопштено је из Полицијске управе Зворник.
То није све јер је полиција утврдила да ухапшени може довести и са другим кривичним дјелима.
"Током криминалистичке обраде утврђено је да се лице Р.С. може довести у везу са два кривична дјела Тешка крађа, која су извршена током 2024. године", истиче се у саопштењу.
О свему је обавијештено надлежно тужилаштво.
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