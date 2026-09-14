Полиција у Новом Граду одузела заставе с љиљанима

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници МУП-а Републике Српске одузели су двије заставе са љиљанима истакнуте на кући у Новом Граду.
Ријеч је о застави с љиљанима и застави с обиљежјем „Љути Крајишници“.
Према наводима, полицијски службеници дошли су на приватни посјед, након чега су уклонили и одузели заставе.
Хроника
Истакао заставу са љиљанима, полиција га одмах казнила
Е.С. од којег су одузете заставе добије је прекршајни налог, пишу федерални медији.
Ова информација још увијек није потврђена путем званичних канала комуникације МУП-а Републике Српске.
Република Српска
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