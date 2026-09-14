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Полиција у Новом Граду одузела заставе с љиљанима

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14.09.2026 22:47

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Полиција у Новом Граду одузела заставе с љиљанима
Фото: X

Полицијски службеници МУП-а Републике Српске одузели су двије заставе са љиљанима истакнуте на кући у Новом Граду.

Ријеч је о застави с љиљанима и застави с обиљежјем „Љути Крајишници“.

Према наводима, полицијски службеници дошли су на приватни посјед, након чега су уклонили и одузели заставе.

Полиција РС

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Е.С. од којег су одузете заставе добије је прекршајни налог, пишу федерални медији.

Ова информација још увијек није потврђена путем званичних канала комуникације МУП-а Републике Српске.

Застава са љиљанима

Република Српска

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Тагови :

застава са љиљанима

Нови Град

МУП Републике Српске

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Полиција у Новом Граду одузела заставе с љиљанима

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