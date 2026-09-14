Чека се судска одлука по оптужници против возача трамваја: У несрећи погинуо студент

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво КС још очекује судску одлуку по подигнутој оптужници против Аднана Касаповића, возача трамваја који је 12. фебруара ударио у стајалиште када је смртно страдао један студент, а четири лица повријеђена.
Оптужница је подигнута због тешког кривичног дјела против безбједности јавног саобраћаја и угрожавања јавног саобраћаја, те је прослијеђена Кантоналном суду у Сарајеву на одлучивање, саопштено је из Кантоналног тужилаштва.
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У односу на наводе анонимне пријаве и медијске написе о сервисирању магнетних кочница, систему видео-надзора и маркетиншке уговоре о закупу огласног простора у трамвајским возилима, након спроведених провјера и анализе доказа, донесена је наредба о неспровођењу истраге, јер пријављена дјела нису кривична дјела.
- С обзиром на то да није уложена притужба на ову тужилачку одлуку, а будући да је Тужилаштво свјесно интереса јавности за овај предмет и потребе да се, у оквиру законских могућности, јавности пруже јасне и потпуне информације о поступању, јавности ће бити доступна анонимизована наредба о неспровођењу истраге у односу на друге провјере обухваћене предметом, како би се транспарентно предочили разлози због којих у том дијелу нису постојали законски услови за покретање истраге - наводе из овог тужилаштва.
Из тужилаштва додају да је наредба анонимизована у дијелу гдје је било потребно примијенити Закон о заштити личних података.
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У трамвајској несрећи 12. фебруара погинуо је студент из Брчког Ердоан Моранкић, а међу повријеђенима је и дјевојка која је задобила тешке повреде.
(Срна)
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