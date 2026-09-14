Logo

Чека се судска одлука по оптужници против возача трамваја: У несрећи погинуо студент

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 13:06

Коментари:

0
Чека се судска одлука по оптужници против возача трамваја: У несрећи погинуо студент
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Тужилаштво КС још очекује судску одлуку по подигнутој оптужници против Аднана Касаповића, возача трамваја који је 12. фебруара ударио у стајалиште када је смртно страдао један студент, а четири лица повријеђена.

Оптужница је подигнута због тешког кривичног дјела против безбједности јавног саобраћаја и угрожавања јавног саобраћаја, те је прослијеђена Кантоналном суду у Сарајеву на одлучивање, саопштено је из Кантоналног тужилаштва.

фудбалска лопта

Фудбал

Регион у сузама: Погинуо млади фудбалер

У односу на наводе анонимне пријаве и медијске написе о сервисирању магнетних кочница, систему видео-надзора и маркетиншке уговоре о закупу огласног простора у трамвајским возилима, након спроведених провјера и анализе доказа, донесена је наредба о неспровођењу истраге, јер пријављена дјела нису кривична дјела.

- С обзиром на то да није уложена притужба на ову тужилачку одлуку, а будући да је Тужилаштво свјесно интереса јавности за овај предмет и потребе да се, у оквиру законских могућности, јавности пруже јасне и потпуне информације о поступању, јавности ће бити доступна анонимизована наредба о неспровођењу истраге у односу на друге провјере обухваћене предметом, како би се транспарентно предочили разлози због којих у том дијелу нису постојали законски услови за покретање истраге - наводе из овог тужилаштва.

Из тужилаштва додају да је наредба анонимизована у дијелу гдје је било потребно примијенити Закон о заштити личних података.

Жељко Томашевић

Фудбал

Изненада преминуо Жељко Томашевић

У трамвајској несрећи 12. фебруара погинуо је студент из Брчког Ердоан Моранкић, а међу повријеђенима је и дјевојка која је задобила тешке повреде.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Ердоан Моранкић

Тужилаштво Кантона Сарајево

Коментари (0)

Више из рубрике

Енглези правили хаос у бањалучком хотелу, морала реаговати полиција

Хроника

Енглези правили хаос у бањалучком хотелу, морала реаговати полиција

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Пијан изазвао удес у Лакташима па напао полицајце

4 ч

0
Пронађен засад конопље у Бањалуци

Хроника

Пронађен засад конопље у Бањалуци: Осумњичени бјежао, али није далеко одмакао

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Тешка несрећа у Градишци, ударен пјешак

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

У Хрватској још један Србин кажњен због објаве о генералу Младићу

16

13

Крвави хорор који изгледа као дјечија емисија: Родитељи остали згрожени

16

06

Војислав Савић: Стање шока

16

05

Бошњачким активистима смета и помен српске жртве: Жале се Италији, траже да се Рим огради

16

00

Заплијењене таблете екстазија са ликом Гадафија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима