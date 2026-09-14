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Регион у сузама: Погинуо млади фудбалер

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14.09.2026 12:58

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Фото: АТВ

Македонски фудбалер Даниел Николовски, који је играо за Хрватски Витез Поседарје, изгубио је живот у саобраћајној несрећи у Македонији, када се аутомобил којим је управљао сударио са другим аутом.

Несрећа се догодила у петак увече, а повријеђене су још три особе, које су превезене у болници.

Млади везиста изгубио је живот на лицу мјеста, Хитна помоћ је одмах дошла, али могла је само да констатује смрт.

Витез Поседарје упустио је посљедњи поздрав на друштвеним мрежама и емотивним порукама се опростио од талентованог везисте.

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"Јуче смо примили тужну вијест. Тешко је ријечима описати бол коју осјећамо. Носио си наш дрес само 6 мјесеци, а ушао си у наша срца као да си цијели живот ту. Твој заразни осмијех, доброта и понизност је оно чега ћемо се сјећати кроз живот. Изражавамо искрено саучешће породици. Твој клуб", поручили су у објави хрватски витезови.

(Ало)

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Даниел Николовски

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