Регион у сузама: Погинуо млади фудбалер

Аутор:АТВ редакција
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Македонски фудбалер Даниел Николовски, који је играо за Хрватски Витез Поседарје, изгубио је живот у саобраћајној несрећи у Македонији, када се аутомобил којим је управљао сударио са другим аутом.
Несрећа се догодила у петак увече, а повријеђене су још три особе, које су превезене у болници.
Млади везиста изгубио је живот на лицу мјеста, Хитна помоћ је одмах дошла, али могла је само да констатује смрт.
Витез Поседарје упустио је посљедњи поздрав на друштвеним мрежама и емотивним порукама се опростио од талентованог везисте.
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"Јуче смо примили тужну вијест. Тешко је ријечима описати бол коју осјећамо. Носио си наш дрес само 6 мјесеци, а ушао си у наша срца као да си цијели живот ту. Твој заразни осмијех, доброта и понизност је оно чега ћемо се сјећати кроз живот. Изражавамо искрено саучешће породици. Твој клуб", поручили су у објави хрватски витезови.
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