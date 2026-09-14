Возио у супротном смјеру испред полицајке, њезин потез изазвао расправу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На страници "Прометне згоде и незгоде" објављена је снимка аутомобила који је возио супротном смјеру испред прометне полицајке која га је покушала упозорити да се врати.
Полицајка је махала палицом и на све могуће начине сигнализирала возачу да се врати, но на кад је видјела да се возач не намјерава вратити, помогла му је да се пребаци у прави смјер.
Снимка је изазвала велику расправу на друштвеним мрежама у којој су се корисници обрушили и на возача и на полицајку.
Корисници су коментирали: "И она га најнормалније пусти, зато сви возе како хоће", "На знам ко је гори, од полицајке која маше том палицом у свим смјеровима и не зауставља овог мајмуна који вози у кривом смјеру или мајмун за воланом који након свих упозорења вози у контра смјеру. Да сам злочест, послао бих ову снимку на унутрашњу контролу да чујем њихово мишљење".
Савјети
Колико соли иде на 10 литара воде за купус? Права мјера за најбољи расол
"Због оваквих се догађају најтежи судари! Требала га је добро казнити! Ово је јако озбиљан прекршај", "А што је могла? Оставити раскрсницу и ићи га казнити? Уосталом, можда да је послије пријавила…", "Полицајка се труди на све могуће начине да не казни возача, али овај упорно…", "И она га је једноставно пустила да прође?! Колико зна ово је прекршај за одузимање возачке. Сад би требало казнити и возача и полицајку!".
Снимак који је изазвао бројне коментаре можете погледати у наставку па провјерите мислите ли да је и полицајка нешто скривила или мислите да је обавила посао најбоље што се може у тој ситуацији, преноси Дневник.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
30
16
13
16
06
16
05
16
00
Тренутно на програму