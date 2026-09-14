Младић из БиХ нестао у Словенији: У току потрага

Аутор:АТВ редакција
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У Словенији је у току потрага за Емилом Диздаревићем, младићем рођеним 13. новембра 2004. године у Великој Кладуши, којем се од четвртка ујутро губи сваки траг.
Према доступним информацијама, посљедњи пут је виђен на подручју Домжала.
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Емил је, према информацијама достављеним порталу ГПМаљевац, посљедњи пут примијећен у четвртак у јутарњим сатима. Од тада породица и друге особе укључене у потрагу немају информације о његовом кретању.
У тренутку нестанка носио је црвене патике, црвене кратке хлаче и смеђе-крем дуксерицу.
Породица моли грађане да обрате пажњу на евентуалне информације које би могле помоћи у његовом проналаску. Посебно се апелује на све који су га можда видјели након његовог посљедњег познатог појављивања да информације прослиједе полицији.
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Свако ко има сазнања о томе гдје се Емил налази или је примијетио његово кретање може контактирати словенску полицију на број 113 или се јавити у најближу полицијску станицу.
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