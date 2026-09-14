Судар три возила, шест особа повријеђено

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шест ососба повријеђено је у судару три возила у мјесту Бистрице код Бијелог Поља, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Два лица су тешко повријеђена, а остали лакше, рекли су из болнице у Бијелом Пољу.
Ауто-мото
Казне огромне: Многи ово имају у ауту, а ускоро може постати проблем
У удесу, који се догодио јуче око 16.30 часова, причињена је већа материјална штета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
35
11
33
11
25
11
21
11
13
Тренутно на програму