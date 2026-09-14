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Судар три возила, шест особа повријеђено

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14.09.2026 08:02

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Шест ососба повријеђено је у судару три возила у мјесту Бистрице код Бијелог Поља, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Два лица су тешко повријеђена, а остали лакше, рекли су из болнице у Бијелом Пољу.

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У удесу, који се догодио јуче око 16.30 часова, причињена је већа материјална штета.

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Тагови :

судар

Саобраћајна незгода

удес

Црна Гора

повријеђени

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