Апокалипса на Брачу: Изгорјела скоро седмина острва

Аутор:АТВ редакција
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Према подацима са ОрораТек платформе за рану детекцију пожара из свемира, пожар на Брачу је иза себе оставио апокалиптичне призоре.
Изгорјело је 13 одсто површине острва, односно скоро седмина.
Данас је објављен снимак динамике ширења ватре од 10. до 13. септембра.
"Развој пожара на Брачу показује колико се ватра у екстремним условима може брзо проширити", поручују из Њу Ејђ Солушенса, фирме која користи напредни сателитски систем ОрораТек, преноси Далматинскипортал.
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