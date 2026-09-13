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Апокалипса на Брачу: Изгорјела скоро седмина острва

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13.09.2026 20:55

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Пожар на Брачу из свемира
Фото: Screenshot

Према подацима са ОрораТек платформе за рану детекцију пожара из свемира, пожар на Брачу је иза себе оставио апокалиптичне призоре.

Изгорјело је 13 одсто површине острва, односно скоро седмина.

Данас је објављен снимак динамике ширења ватре од 10. до 13. септембра.

"Развој пожара на Брачу показује колико се ватра у екстремним условима може брзо проширити", поручују из Њу Ејђ Солушенса, фирме која користи напредни сателитски систем ОрораТек, преноси Далматинскипортал.

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Тагови :

пожар

Брач

Хрватска

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