Због покушаја правдања пред женом завршио на суду

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Широком Бријегу потврдио је оптужницу против В.Г. да је лажно пријавио крађу 1.500 евра и 2.200 КМ из стана који је дијелио са супругом А.Г, иако је, према наводима оптужнице, знао да је новац сам узео због финансијских проблема.
Наиме, оптужница Кантоналног тужилаштва ЗХК у Широком Бријегу В.Г. терети да је починио кривично дјело лажно пријављивање из члана 347, став 4. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине.
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Према наводима оптужнице, В.Г. је 31. марта 2025. године, у 9.20, дошао у службене просторије ПУ Посушје и свјесно пријавио кривично дјело крађа на штету њега и његове супруге А.Г.
Како се наводи у оптужници, пријавио је да је непозната особа или више њих у периоду од 13. фебруара до 30. марта 2025. године из њиховог стана украла 1.500 евра и 2.200 КМ.
Према оптужници, новац је био скривен на мјестима за која су знали В.Г. и његова супруга А.Г.
Наводи се да је В.Г. знао да крађа није почињена те да је њихов уштеђени новац сам узео у наведеном периоду и то због финансијских проблема у које је оптужени био упао.
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Крађу је, како се наводи у оптужници, пријавио како би покушао оправдати због чега тај новац недостаје.
Такође се у оптужници наводи да је он све признао у ПУ Посушје 4. априла 2025. године.
Дакле, В.Г. се ставља на терет да је пријавио да је почињено кривично дјело прописано законом у Федерацији, иако је знао да то дјело није почињено.
Тиме је, према наводима оптужнице, починио кривично дјело лажно пријављивање из члана 347, став 4. КЗ ФБиХ.
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