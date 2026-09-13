Ана ову просидбу неће никад заборавити - ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
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Мостарски ватрогасац Бењамин приредио је својој дјевојци Ани просидбу коју ће дуго памтити. Умјесто класичног начина, одлучио је своју изабраницу изненадити на посебан и несвакидашњи начин.
На службеној Фејсбук страници ПВП Мостар објављен је видео просидбе, а снимак је привукао пажњу јавности.
Бењамин је до своје дјевојке стигао ватрогасним возилом, уз укључену сирену, након чега је услиједио тренутак који је Ана засигурно дуго чекала.
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Након доласка ватрогасним возилом, Бењамин је клекнуо и запросио своју дјевојку. Емотивни тренутак забиљежен је камером, а њихова просидба тако је остала забиљежена и на друштвеним мрежама.
Из ПВП Мостар нису крили задовољство због сретног догађаја те су свом колеги и његовој одабраници упутили честитке поводом зарука.
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"Честитамо нашем колеги и његовој одабраници на зарукама. Сретно Бењамин и Ана", поручили су из ПВП Мостар.
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