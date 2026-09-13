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Ана ову просидбу неће никад заборавити - ВИДЕО

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13.09.2026 21:27

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Ватрогасац у Мостару запросио дјевојку
Фото: Screenshot

Мостарски ватрогасац Бењамин приредио је својој дјевојци Ани просидбу коју ће дуго памтити. Умјесто класичног начина, одлучио је своју изабраницу изненадити на посебан и несвакидашњи начин.

На службеној Фејсбук страници ПВП Мостар објављен је видео просидбе, а снимак је привукао пажњу јавности.

Бењамин је до своје дјевојке стигао ватрогасним возилом, уз укључену сирену, након чега је услиједио тренутак који је Ана засигурно дуго чекала.

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Након доласка ватрогасним возилом, Бењамин је клекнуо и запросио своју дјевојку. Емотивни тренутак забиљежен је камером, а њихова просидба тако је остала забиљежена и на друштвеним мрежама.

Из ПВП Мостар нису крили задовољство због сретног догађаја те су свом колеги и његовој одабраници упутили честитке поводом зарука.

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"Честитамо нашем колеги и његовој одабраници на зарукама. Сретно Бењамин и Ана", поручили су из ПВП Мостар.

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Тагови :

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Мостар

Ватрогасци

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